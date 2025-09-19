Capturaron a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe tras ofrecer una millonaria recompensa

Ernesto Fabián Quintana, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe fue atrapado este miércoles por las autoridades luego de que fueran ofrecidos 25 millones de pesos a cambio de información sobre su paradero.

El delincuente, ahora bajo la custodia de funcionarios de seguridad y del Servicio Penitenciario de la provincia, integraba el «top 10″ del escalafón y cayó en un domicilio del barrio Las Mercedes, en la ciudad de Recreo.

Policía de Santa Fe

Sobre él pesaba una recompensa de 25 millones de pesos y está acusado de un homicidio cometido en 2020 en Sauce Viejo contra un peón rural cuyo cuerpo apareció en el río Coronda. También se le atribuyeron vínculos con el narcotráfico y el narcomenudeo.

Este jueves, ante la prensa, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, destacó la utilidad de las recompensas como mecanismo de colaboración ciudadana: “Es una herramienta fundamental en este sistema, que se publica en la página web de la Provincia y luego se difunde”. También puso en valor “el trabajo de la Policía, de la PDI y de la Fiscalía Regional”.

Cómo fue la captura de Quintana, entregado tras el ofrecimiento de recompensa

De acuerdo a lo relatado por María Laura Urquiza, fiscal a cargo de la investigación, el operativo se inició gracias al aviso de un vecino.

“Recibimos un dato de alguien que el día anterior vio la fotografía de Quintana publicada en la nómina de los diez más buscados. Esa persona nos dio un posible domicilio en Recreo, aunque no estaba segura. Rápidamente se organizó un operativo: personal de la PDI lo visualizó en una zona rural, cerca de un domicilio, y logró detenerlo”, señaló.

Urquiza precisó que el acusado “opuso la resistencia típica de quien es sorprendido, pero no más que eso”.

Parque Industrial Sauce Viejo, Santa Fe.

Además, recordó que era buscado “por un homicidio calificado por alevosía y por el uso de arma de fuego en 2020 en Sauce Viejo, causa por la que estuvo detenido en 2022. En 2023 se fugó de la Subcomisaría 6ª, cuando ya tenía un proceso federal abierto”.

La fiscal consideró por último como fundamental el sistema de recompensas y la difusión de listas de prófugos: “Es realmente importante que el conocimiento que tiene la gente pueda ser utilizado por la Justicia para llegar a personas con gran capacidad de ocultamiento».

«Este es un claro ejemplo: en menos de 24 horas de publicada su imagen, alguien que ni siquiera lo conocía pudo reconocerlo”, añadió.