Cansados de su jefe, un grupo de trabajadores renunció al mismo tiempo

Todos los empleados de una empresa de calzado se pusieron de acuerdo y decidieron renunciar a la vez. El video se viralizó en TikTok.

El clima de trabajo es clave para que los empleados se sientan cómodos con sus tareas y, en consecuencia, mejoren los resultados del negocio. Si el ambiente es hostil, es posible que muchos se quejen y que otros tantos renuncien. Esto fue lo que pasó en una tienda de zapatos en Virginia, en Estados Unidos.

Hartos de los maltratos recibidos por su jefe, todos los empleados se pusieron de acuerdo y decidieron renunciar a la vez, abandonando todos juntos sus puestos de trabajo. No se trató de una protesta, sino de un verdadero acto de renuncia colectiva.

“Cuando todo el personal decide abandonar el departamento de calzado en cuestión de minutos. Para nuestro DM (gerente directo), todos te odiamos y no te olvides de arreglar los escaparates. Departamento de zapatos, has sido real, has sido divertido, pero seguro que no has sido realmente divertido”, escribía una de las trabajadoras en un vídeo compartido en TikTok.

En las imágenes compartidas por la tiktoker, se puede ver cómo todos los empleados están renunciando a la vez de sus puestos de trabajo, recogiendo sus cosas y abandonando las instalaciones del establecimiento. Una protesta que todos ellos aseguran que “sienta muy bien”.

Mientras tanto, el video de los empleados renunciando a su puesto de trabajo no tardó en hacerse viral. El clip, acumula más de tres millones de visitas y todo tipo de reacciones, la mayoría de mensajes de ánimo para los empleados que renunciaron a su puesto y aplausos por haber tomado esta valiente decisión en señal de protesta.

“Como antigua trabajadora de esta empresa, lo entiendo perfectamente”, “Odiaba ese trabajo, me despidieron porque otro empleado robó y yo no me enteré” o “Parece que todos están usando su descuento de empleado una última vez antes de abandonar definitivamente las instalaciones”, fueron algunos de los comentarios más populares por parte de los usuarios.