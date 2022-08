Cambios en el fixture del Mundial: Qatar vs Ecuador sería el partido inaugural

El primer duelo de la competición mundialista se disputaría el domingo 20 de noviembre. Falta la confirmación oficial.

El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca y el nerviosismo crece día a día. A falta de cuatro meses para la competición más importante a nivel de selecciones, se conoció un posible cambio dentro del fixture que ya estaba programado.

Si bien no hay una confirmación oficial de parte del Consejo de FIFA, trascendió que habrá una modificación y finalmente el primer partido será Qatar-Ecuador el domingo 20 de noviembre con horario a definir. De esta manera, la selección sudamericana de Gustavo Alfaro, le dará inicio a la competición.

La decisión del ente rector del fútbol es mantener la tradición de que sea el país organizador el primero en dar el puntapié inicial. La intención, además, es que el partido se dispute un día antes de lo que estaba programando el calendario,

«La gran mayoría de los adeptos y personas que siguen el fútbol no entenderían que el partido inaugural no fuera efectivamente el primero de la competición», le manifestaron en off al medio Doble Amarilla en referencia a los cambios.

¿Qué pasará con el otro partido del Grupo A? El cruce entre Senegal-Países Bajos, que estaba contemplado como el primero, mantiene su fecha del lunes 21 de noviembre, aunque podría cambiar el horario para que esté en la franja de máxima audiencia.