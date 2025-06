Calendario del Mundial de Clubes 2025: qué partidos se juegan hoy martes 24 de junio

El novedoso certamen internacional que se disputa en Estados Unidos desde el sábado 14 de junio arranca en etapa de definición con el cierre de la fase de grupos. La agenda de partidos.

Con presencia argentina, arrancó el novedoso Mundial de Clubes 2025 organizado por la FIFA y que se disputa en Estados Unidos y cuenta con 32 equipos de todo el mundo.

River y Boca son los representantes argentinos, aunque son varios los futbolistas compatriotas que participan en sus respectivos clubes, como el caso del mismísimo Lionel Messi, con Inter Miami.

La fase de grupos comienza a cerrarse desde el lunes 23 de junio, y este martes, con el día 11 de partidos, se disputan otros cuatro encuentros, entre los que parece el compromiso del «Xeneize».

Qué partidos se juegan hoy martes 24 de junio

Se juega la tercera fecha de la fase de grupos, con cuatro partidos.

Partidos del martes 24 de junio:

Benfica vs. Bayern Munich | Fecha: 24 junio | Hora: 16:00 (ARG)| Sede: Bank of America Stadium, Charlotte

Auckland City vs. Boca | Fecha: 24 junio | Hora: 16:00 (ARG)| Sede: Geodis Park, Nashville | TV: Telefe, D-Sports y Disney +

Los Ángeles FC vs. Flamengo | Fecha: 24 junio | Hora: 22:00 (ARG)| Sede: Camping World Stadium, Orlando

Esperance vs. Chelsea | Fecha: 24 junio | Hora: 22:00 (ARG)| Sede: Lincoln Financial Field, Filadelfia

Grupos del Mundial de Clubes 2025

Grupo A: Palmeiras, Porto, Al Ahly y Inter Miami

Grupo B: PSG, Atlético de Madrid, Botafogo y Seattle Sounders

Grupo C: Bayern Munich, Auckland City, Boca y Benfica

Grupo D: Flamengo, Esperance de Tunis, Chelsea y Los Ángeles FC

Grupo E: River, Urawa Red Diamonds, Monterrey e Inter

Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsain HD y Mamelodi Sundowns

Grupo G: Manchester City, Wydad Casablanca, Al-Ain y Juventus

Grupo H: Real Madrid, Al Hilal, Pachuca y Red Bull Salzburgo

Calendario del Mundial de Clubes 2025: fecha, hora y sede de los partidos

Martes 24 de junio

Miércoles 25 de junio

Mamelodi Sundowns vs. Fluminense | Fecha: 25 junio | Hora: 16:00 (ARG)| Sede: Hard Rock Stadium, Miami

Borussia Dortmund vs. Ulsan | Fecha: 25 junio | Hora: Hora: 16:00 (ARG)| Sede: TQL Stadium, Cincinnati

Inter de Milán vs. River | Fecha: 25 junio | Hora: 22:00 (ARG) | Sede: Lumen Field, Seattle | TV: Telefé, D-Sports y Disney +

Urawa Red Diamons vs. Monterrey | Fecha: 25 junio | Hora: 22:00 (ARG)| Sede: Rose Bowl Stadium, Los Ángeles

Jueves 26 de junio

Juventus vs. Manchester City | Fecha: 26 junio | Hora: 16:00 (ARG)| Sede: Camping World Stadium, Orlando

Wydad Casablanca vs. Al Ain | Fecha: 26 junio | Hora: 16:00 (ARG)| Sede: Audi Field, Washington D.C.

Salzburgo vs. Real Madrid | Fecha: 26-27 junio | Hora: 22:00 (ARG)| Sede: Lincoln Financial Field, Filadelfia

Al Hilal vs. Pachuca | Fecha: 26-27 junio | Hora: 22:00 (ARG)| Sede: Geodis Park, Nashville.