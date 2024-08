Ca7riel contó la repercusión que tuvo su beso con Wanda Nara: «Me levanté con amenazas de…»

El cantante invitó a la mediática a su show en el Movistar Arena junto a Paco Amoroso y contó las consecuencias que tuvo.

Ca7riel y Paco Amoroso se presentaron el el Movistar Arena el viernes y Wanda Nara junto a Lali Espósito fueron las grandes sorpresas de la noche e hicieron delirar al público presente.

Durante la presentación, Ca7riel besó a la empresaria y, en las últimas horas, el artista usó sus redes sociales para contarle a sus seguidores las repercusiones que tuvo la situación vivida durante el concierto.

En un su cuenta de Instagram, el cantante de 30 años comentó: «¿Qué car… pasó ayer? Recién estaba por subir un dump de fotos y videos, y no me da el cerebro, tengo el IQ de un hámster. Ayer se abrió un agujero en el show, salieron Lali y Wanda… me levanté con amenazas de muerte de turcos hoy, porque debe ser alguien muy importante. Así que loco, por Dios, después terminamos en un after, como el mejor de los cumpleañitos, intercambiando caramelitos, ¿qué pasó ahí? Una confusión”.

Y, agregó: “Iba a subir un montón de cosas y ahora no lo voy a hacer, porque me lo merezco. Y de paso, les mando una amenacita que me gustó, ¿amenaza de muerte? Dios”. Acto seguido, el rapero subió una imagen de un mensaje que recibió por parte de un usuario, el cual le expresó en inglés: “Te matamos. Somos los mejores fans del mundo y Mauro el mejor jugador de Turquía. Sos un hijo de p…. P…. madre, ¿besaste a Wanda? Yo creo que querés estar muerto, p…. madre”.

Ante esto, Catriel se lo tomó en broma y siguió compartiendo con sus fanáticos más mensajes de lo ocurrido con Wanda. “Mando esa porque está en inglés, después hay un montón que están en turco. Entonces, es lo mismo”.

“No hay nada más gratificante que levantar la copa con los pibes, con mis amigos, con mi equipo. Muchas gracias por ir y hacer ese lío”, cerró el artista después de una noche espectacular junto a Paco Amoroso.