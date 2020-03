Bromatología y Control Comercial EN SAN JOSÉ CONTINUARON LOS CONTROLES RIGUROSOS A LOS COMERCIOS

Desde la Municipalidad de Palpalá, continúan con las inspecciones a los locales de diferentes rubros y en esta oportunidad se desarrolló en uno de los barrios más grandes de la ciudad siderúrgica.

La Municipalidad de Palpalá a través de la Dirección de Bromatología y Control Comercial, en conjunto con el Área de Seguridad Ciudadana, continúan realizando controles en los diferentes negocios de la ciudad, en esta oportunidad efectuaron el operativo en el barrio San José.

Esta acción se desarrolla luego de haber comenzado en la pasada jornada en la avenida Hipólito Yrigoyen y avenida Libertad.

El objetivo de dicha acción, es llevar adelante los operativos para el control de precios, inspecciones bromatológicas, en la cual corresponde verificar el estado higiénico y la calidad de los productos, fecha de vencimiento y control de precios, en caso que los negocios no cumplieren con lo establecido se retirará la mercancía en mal estado y se concretará la infracción correspondiente.

Por su parte la encargada de Bromatología de la comuna palpaleña, Silvia Caceres, expresó que “en esta oportunidad nos encontramos en el barrio San José, y se estipula cubrir toda la jurisdicción, luego se continuará con las avenidas principales y los barrios”, agregando que “en el día de ayer estuvimos por avenida Libertad y así también en la Hipólito Yrigoyen, esto no quiere decir que si ya pasamos por un determinado lugar no vamos a volver, estamos cuidando que el comerciante no suba los precios y que se mantenga como determinó el presidente de la Nación, Alberto Fernández”.

Por otro lado la funcionaria explicó que “los operativos se realizan para un mejor control de precios, también para realizar inspecciones bromatológicas, que corresponde a verificar el estado higiénico del lugar y las condiciones en el que se encuentran y la calidad de los productos, fecha de vencimientos y control de precios, entre otras cosas”, detalló.

También, enfatizó que “se realizaron decomisos, estamos inspeccionando y verificando el estado de fechas de vencimientos de los productos alimenticios y se encontró en varios comercios con

mercadería vencida, así que se procedió al retiro de los mismos y la infracción correspondiente”, agregó.

Por último, la Licenciada Cáseres destacó que “se está trabajando de manera mancomunada con la Dirección de Seguridad Ciudadana, que por intermedio de ellos estamos trabajando con la Policía de la Provincia para un mejor desempeño”, culminó.