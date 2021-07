Brian Buley quiere estar en MasterChef Celebrity: «Necesito trabajar»

El actor que hizo de Pedrito en El Marginal manifestó sus deseos de incorporarse al reality gastronómico aunque declaró que no sabe cocinar.

Brian Buley se quebró en llanto al revelar sus ganas de estar en la nueva temporada de MasterChef Celebrity ya que manifestó que necesita trabajo. “No sé cocinar, pero estoy preparado”, afirmó, desesperado por conseguir nuevas oportunidades de progresar en el mundo artístico.

Sin fecha de estreno, participantes ni jurado confirmado la tercera temporada de MasterChef Celebrity es un compendio de rumores y teorías. Y en ese aspecto, Buley se animó a jugar y postularse al reality y enfrentarse al exigente jurado integrado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui. “¿Es verdad que tu sueño es participar en un reality de cocina?”, preguntó Minujín a través de un video, provocando la emoción inmediata de su colega en el piso de Es por ahí dando paso a la respuesta del actor que se lució en El Marginal.

“Con Juan tomamos una confianza bastante linda y nos encariñamos de una forma… es como mi padre, es un amigo. Hoy, mi escuela de teatro son ellos, las grandes figuras, los actores que vienen de años de trayectoria”, señaló al borde de las lágrimas. Y sobre el reality Buley se auto postuló: “Yo daría todo. No sé cocinar, obvio. Pero estoy preparado como para hacer algo ahí».

Alimentando sus ganas de recibir el llamado de Telefe, Brian Buley agregó que subió una receta de cocina a su cuenta de Instagram: “Lo tiré como joda, para ver qué pasaba. Yo siempre tiro un centro”. Cuando la conductora Soledad Fandiño le consultó al actor sobre la realidad laboral del sector artístico, el intérprete resaltó que por la crisis la opción de MasterChef se le dibujó como una propuesta digna de empleo. “Es súper entendible los momentos que estamos viviendo de pandemia. No quiero que vayan del lado de la lástima, porque la lástima no va. No quiero ganar ni nada, pero quiero ir a ese lugar porque quiero laburar. Eso es un laburo”.