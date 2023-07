Brasil: inhabilitaron a Bolsonaro como candidato hasta 2030

El Tribunal Superior Electoral de Brasil sentenció este viernes al expresidente que gobernó entre 2019 y 2022 y fogoneó un levantamiento contra su sucesor.

El Tribunal Superior Electoral de Brasil inhabilitó al expresidente Jair Bolsonaro para presentarse a elecciones al menos hasta 2030 por haber cometido abuso del poder del Estado y diseminar mentiras y sospechas infundadas sobre el sistema electoral durante un acto oficial realizado ante embajadores extranjeros.

Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, quedó inhabilitado a presentarse en las elecciones presidenciales de 2026 o en las municipales de 2024 y 2028.

El mandato de Bolsonaro estuvo lleno de polémicas declaraciones fascistas, avances contra las libertades políticas y hasta fogoneo de un intento de levantamiento justo antes de la asunción de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva.

Además, tanto el expresidente como sus hijos que son diputados fueron investigados en varias oportunidades por supuestos actos de corrupción.

«Me apuñalaron por la espalda. En 2018 me apuñalaron de frente para matarme pero hoy por la espalda. Alguien ganará en 2026 pero esto no es democracia, no abandonaré la lucha por Brasil», aseguró Jair Bolsonaro, que apelará la decisión ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

El exmandatario, que para 2030 tendrá 75 años, también fustigó a la corte electoral a la que acusó de haber trabajado a favor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la campaña electoral de 2022.

Panorama libre de Bolsonaro

Con el fallo de este viernes se abre un escenario sin Bolsonaro entre la oposición para los comicios de 2026, en los cuales el presidente Lula da Silva puede participar buscando la reelección, si bien aclaró que la idea inicial es quedarse cuatro años.

Por otro lado, la corte electoral absolvió también por mayoría al candidato a vicepresidente de Bolsonaro en 2022, el general retirado Walter Braga Netto, exjefe de gabinete y exministro de Defensa.

En la tercera sesión de la votación del Tribunal Superior Electoral, los magistrados entendieron que Bolsonaro utilizó la «máquina del Estado para la diseminación de falsedades» buscando inocular entre sus seguidores la idea de que si perdía la elección ante Lula da Silva es porque se habría cometido fraude.

«Se hizo uso indebido de los medios oficiales, de la estructura del Estado, en forma grave para realizar ante embajadores extranjeros un discurso que alcanzó a muchas personas en contra del sistema electoral, intentando descalificar el sistema electoral y de urnas electrónicas. La gravedad fue más allá de ese acto, llegó a muchas personas», dijo en su voto la jueza Carmen Lúcia Antunes, que definió el pleito.

Votaron a favor de condenar a Bolsonaro la jueza Antunes, Benedito Gonçalves, Floriano de Azevedo Marques Neto, André Ramos Tavares y Alexandre de Moraes, quien también como juez del Supremo Tribunal Federal lleva adelante procesos criminales donde aparece investigado el ultraderechista.

Los otros dos votos fueron proferidos por Raul Araújo e Kassio Nunes Marques.

Antes de la sesión de este viernes Bolsonaro dijo que iba a apelar al Supremo Tribunal Federal, la máxima corte, y que el proceso no tenía «ni pies ni cabeza».

El ultraderechista había convocado el 18 de julio de 2022 al Palacio de la Alvorada, la residencia oficial, a más de cien embajadores extranjeros para denunciar la falta de credibilidad del sistema electoral y de las urnas electrónicas.

La inhabilitación había sido pedida por la fiscalía electoral a partir de una denuncia del Partido Democrático Laborista (PDT).

El fallo reformula también a la ultraderecha para las próximas elecciones de 2026 y posiciona a la ex primera dama Michelle Firmo Bolsonaro como una de las posibles aspirantes a recibir el legado de su marido, que obtuvo el 49,1% de los votos en la segunda vuelta de octubre pasado, cuando fue derrotado por Lula.

Bolsonaro tiene otras 15 causas en la justicia electoral y en el Supremo Tribunal Federal, donde se lo investiga en la causa por el intento de golpe del 8 de enero perpetrado por sus seguidores.

A los gritos, en Belo Horizonte, Bolsonaro lanzó algunas proyecciones para la derecha y ultraderecha en Brasil.

«Lula tendrá una ventaja enorme en caso de que decida disputar la elección en 2026 porque es más conocido entre el electorado más pobre que cualquier otro candidato. Yo soy la única opción en la derecha, no hay nadie conocido nacionalmente para disputar la elección presidencial. Michelle no tiene la experiencia que yo tengo», dijo.

En el escenario político aparece además de la ex primera dama, titular de la rama femenina del Partido Liberal, los gobernadores bolsonaristas de San Pablo, Tarcisio de Freitas, y de Minas Gerais, Romeu Zema.

Bolsonaro se comparó con Jeanine Añez

El fallo del juez Moraes consideró que Bolsonaro instigó ante potencias extranjeras que había fraude en el sistema electoral de Brasil con el objetivo de inocular la duda y la desconfianza en sus seguidores.

«Mentirosamente dijo que hay fraude en las lecciones incluso en la que el ganó. Eso fue para usar los medios públicos y así en las redes sociales instigar a sus electores contra el sistema electoral tres meses antes de las elecciones. Argumenta que eso es libertad de expresión, pero no presentó pruebas porque no existen, porque todo es mentira», aseguró Moraes.

En medio de la conmoción nacional generado por el fallo, Bolsonaro se comparó con Jeanine Añez, la expresidenta de Bolivia de extrema derecha que asumió tras el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales y que hoy en día cumple una pena en prisión por sus acciones antidemocráticas.

El fallo no lo inhabilita para ocupar cargos públicos o políticos. Bolsonaro seguirá como presidente de honra del Partido Liberal, que le paga un salario de 7.000 dólares mensuales.