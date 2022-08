Boca Juniors volvió a la carga por el colombiano Roger Martínez: los detalles de la operación

El delantero que milita en el América de México fue una de las obsesiones de Juan Román Riquelme para incorporar al primer equipo

Roger Martínez, el apuntado para llegar a Boca por la lesión de Exequiel Zeballos.

Después de la dura lesión que sufrió Exequiel Zeballos, que lo mantendrá alejado de los campos de juego hasta 2023, Boca Juniors solicitó autorización a la AFA para intentar incorporar un futbolista que reemplace al juvenil. Y en las últimas horas, volvió a aparecer el nombre de un viejo anhelo de Juan Román Riquelme, el máximo responsable del fútbol en el club.

El colombiano Roger Martínez, que en varios mercados de pesas estuvo en la mira del hoy vicepresidente del Xeneize, sería el elegido para sumarse antes del final del año. Hay que recordar que la institución azul y oro tenía la posibilidad de incorporar a jugadores que están en condición de libres (ya sea del medio local o del exterior) o contratar un futbolista de club a club en Argentina, por lo que en caso de que avancen las negociaciones entre Riquelme y el América de México, dueño del pase del delantero, se debería pedir un permiso especial a la FIFA para que abra el TMS por algunas horas para inscribir al atacante.

La información sobre la negociación fue brindada por el periodista César Luis Merlo, de TyC Sports, a través de una publicación en el periódico AM, de México. Martínez llegó a Las Águilas procedente del Villarreal de España en julio de 2018 a cambio de alrededor de 8.5 millones de dólares.

Con el equipo del Distrito Federal mexicano, Roger convirtió 30 goles en 141 juegos de todas las competiciones, además de repartir 14 asistencias. Un dato a tener en cuenta es que el delantero tiene vínculo con el América hasta junio de 2023.

Durante 2021, muchos fueron los rumores sobre la posibilidad de que Martínez se ponga la camiseta de Boca. A fines del año pasado, fue el propio Riquelme el que dio detalles del por qué el club no pudo avanzar en la contratación del atacante cafetero. “Nos dejaron el club con deuda, no pudimos traer a Roger Martínez porque no nos dejaron plata, quieren escuchar todo eso, se los digo, ahí tienen”, dijo el histórico número 10 xeneize en diálogo con TNT Sports.

A principios de este año, el regreso de Darío Benedetto fue un impacto para el mundo Boca. La vuelta del que para muchos es el 9 más destacado después de la marca que dejó Martín Palermo en el club como máximo goleador histórico, había calmado la necesidad de traer un futbolista de renombre para el ataque y dejó en el camino la posible llegada de Roger Martínez.

En la actualidad, y luego de protagonizar varios conflictos, que incluyeron un cruce mediático por el caso Agustín Almendra, la arenga contra el Consejo de Fútbol que se volvió viral después de la eliminación contra Corinthians en la Copa Libertadores, su bajo rendimiento y la pelea con Carlos Zambrano en el entretiempo contra Racing, la última noticia indica que el próximo domingo, en el duelo en el que Boca recibirá al líder Atlético Tucumán en la Bombonera, Benedetto sería suplentes tras su ausencia de dos partidos por la sanción que le aplicó la dirigencia.

¿La suplencia de Benedetto puede llevarlo a tomar la decisión de irse a fin de año? Está claro que el centrodelantero volvió a Boca para ser titular (firmó contrato a principios de 2022 por tres años) y persigue el sueño de levantar la Libertadores, objetivo que se truncó en 2018 en Madrid. Es por esto que no sería descabellado que en caso de perder algo de protagonismo desde aquí hasta fin de año, evalúe opciones para salir del club.