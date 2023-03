Billeteras virtuales: 5 consejos para usarlas de manera segura

Cómo usar billeteras digitales como medio de pago sin ser víctima de un ciberataque.

Las billeteras virtuales- o digitales – apuntan a convertirse en el medio de pago más elegido. Sin embargo, se deben tener en cuenta un serie de recomendaciones para evitar ser víctima de ciberataques.

Durante el año pasado se registró un auge en el uso de las billeteras electrónicas con más de 1,5 millones, marcando un incremento de 18,4% con respecto al mes anterior, según un informe de Red Link sobre el “Uso Dinero Electrónico”.

Las billeteras virtuales poseen medidas de seguridad para resguardar la información del usuario, como por ejemplo las cláusulas de confidencialidad, tratamientos de reclamos, declaración de bases de datos con datos personales, encriptación de esos datos personales, aplicar mecanismos de seguridad y protocolos para todos las etapas del desarrollo.

Sin embargo, el inconveniente persiste en la seguridad que aplica el usuario para proteger sus propios datos.

Billeteras virtuales: cómo evitar ciberataques

1) En el caso de utilizar varios dispositivos, no repetir claves. Cada dispositivo debe tener una clave única, de esta manera lograremos en el caso de tener un dispositivo comprometido no afectar al resto.

2) La contraseña debe ser confiable, evitar utilizar nombres propios o de familiares directos, número consecutivos, fechas de nacimiento, nombre del perro… Es decir no incluir datos fáciles de detectar.

3) Bloquear el acceso al celular con un pin de 4 dígitos, recordando que no deben ser consecutivos. También si el celular permite utilizar datos biométricos, Huella digital y/o Reconocimiento Facial. (Solo se podrá desbloquear el celular con nuestros datos biométricos, no será posible acceder a nuestro celular en caso de robo o extravío)

4) Otra medida de protección es configurar en las aplicaciones el doble factor de autenticación.

5) Tener registrado (no en el celular) el código de IMEI del teléfono, denunciar el robo o extravío a la compañía de teléfono para que la línea sea dada de baja y poder acceder a otra tarjeta SIM, cambiar las claves de todas las aplicaciones, no responder a mensajes que solicitan números de contraseña, no hacer click en correos adjuntos, mensajes o enlaces compartidos de dudosa procedencia y siempre prestar gran atención al historial de movimientos.

Más consejos para evitar hackeos y robo de datos

“Generalmente recibimos correos o mensajes donde solicitan información sobre códigos, contraseñas o números de tarjetas. Es muy importante tener en cuenta que ninguna entidad solicitará este tipo de datos mediante un mensaje o correo electrónico», advirtió Diego del Castillo, Lead Project Manager de Snoop Consulting,

“Es importante no responder a mensajes que solicitan números de contraseña, no hacer click en correos adjuntos, mensajes o enlaces compartidos de dudosa procedencia y siempre prestar gran atención al historial de movimientos.” agregó Silvia Quinteros, Gerente de Proyectos en Snoop Consulting.

Los ciberdelincuentes buscan todo tipo de información que los ayude a cumplir su objetivo, obtener dinero, acceder a compras, ingresar a los contactos para solicitar prestamos de dinero y en muchos casos solicitar préstamos personales online.

De esta forma, en caso de un hackeo, pérdida o robo del dispositivo es importante realizar inmediatamente el reporte a las instituciones bancarias relacionadas a billeteras virtuales para cancelar las aplicaciones y asegurarse que nadie pueda ingresar a las mismas.