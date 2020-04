Barbudo y súper musculoso: el radical cambio del novio de “Osito”, la ex Gran Hermano

La radical transformación del novio de “Osito”, la ex participante de Gran Hermano. Se dejó la barba y tiene un cuerpo musculoso.

Jonathan “Jony” Dieguez, aquel joven menudo de 20 que fue novio de “Osito” Gómez en Gran Hermano 2007 pasó por un gran cambio físico que lo dejó irreconocible.

Barbudo y musculoso, el novio de “Osito” está radicado en Galicia, España junto a su novia María Aller Quintela aunque se considera como un nómade porque le gusta viajar y anduvo por muchos países del mundo.

“Anduve por muchos lugares porque para mí incorporar culturas, descubrir tradiciones y conocer gente te hace mejor persona”, expresó el ex participante del reality en diálogo con Papparazi y reconoció haber recorrido todo Sudamérica excepto por Venezuela y Brasil.

Sin embargo, no todo fue fácil para el novio de “Osito“. Cuando vivió en Ecuador, estuvo de novio con una actriz 10 años mayor que él y después de que ella volviera de India, ella le comentó que encontró al padre de su hijo y eso le cayó como una traición para él.

Fue entonces cuando se fue para España para verse con su papá. Él nunca había tenido relación con él y si bien le abrió las puertas de la casa, la visita no funcionó.

“Habría que escucharlo a él y ver que dice, pero yo no me siento querido por él y es difícil aceptar que tu papá no te quiere. Sentí que éramos dos desconocidos”, confesó el ex GH.

Más adelante reconoció que lleva una vida más saludable. Hace 5 años no consume alcohol (con la excepción de una copa de vino o una cerveza) ni tampoco fuma. Además, pasó por una época en la que fue verano y está obsesionado con el deporte y practica crossfit, funcional, calistenia.