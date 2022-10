Balotaje en Brasil: Lula da Silva es presidente electo

En el marco de una jornada histórica, el líder del Partido de los Trabajadores se impuso por 50,90% al 49,10% contra Jair Bolsonaro.

Luiz Inácio Lula da Silva se convirtió este domingo en el presidente electo de Brasil tras ganarle al mandatario Jair Bolsonaro en un histórico balotaje que permitirá que el líder de izquierda llegue al poder por tercera vez en la mayor economía de Latinoamérica y principal socio comercial de Argentina.

Lula se impuso por 50,90% al 49,10% al mandatario de ultraderecha en la segunda vuelta de estos comicios, que coronan una de las campañas más violentas en Brasil desde el retorno a la democracia, según datos del tribunal electoral, con el 99,89% del escrutinio.

Unos minutos antes de que se conociera oficialmente su victoria, Lula, de 77 años, publicó en Twitter una imagen de su manos sobre la bandera brasileña y la palabra «democracia».

Cómo fue el balotaje presidencial en Brasil

Más de 156 millones de brasileños estuvieron habilitados para elegir este domingo al presidente que asumirá el 1 de enero de 2023 por cuatro años, entre el actual mandatario Jair Bolsonaro y el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En primera vuelta, el candidato derechista que buscaba la reelección perdió ante el líder del PT por 48,4% contra 43,3%, tras lo cual siguieron cuatro semanas de la campaña más violenta, política y discursivamente, en la historia del gigante sudamericano.

El líder de izquierda Lula votó cerca de San Pablo y dijo que en la elección estaba en juego «un modelo de país y de vida, mientras que el ultraderechista Bolsonaro sufragó en Río de Janeiro y se mostró confiado en vencer «si Dios quiere» y «por el bien de Brasil».

Las mesas abrieron a las 8 y cerraron a las 17 (la misma hora en Argentina), tras lo cual comenzó la divulgación en tiempo real de los resultados gracias al sistema de urnas electrónicas.

Los resultados del balotaje en Brasil

Lentamente se fueron cargando los primeros resultados del balotaje presidencial en Brasil entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva.

.Lula: 50,90% de los votos

.Bolsonaro: 49,10% de los votos

.Escrutado: 99,89% de las mesas

El primer discurso de Lula da Silva como presidente electo

Tras confirmarse su triunfo en el balotaje ante Jair Bolsonaro, el flamante presidente electo Lula da Silva brindó su primer mensaje desde su búnker, en el que prometió restablecer la paz en su país y volver a vivir democráticamente.

«Le agradezco de corazón al pueblo brasileño», dijo el líder del Partido de los Trabajadores en sus primeras declaraciones desde San Pablo. «Vamos a restablecer la paz en Brasil», aseguró.

Lula acusó al mandatario de haber puesto en marcha la máquina del Estado al servicio de su reelección y de haber diseminado el odio en el país y trazó como principal objetivo la lucha contra el hambre, la preservación del medio ambiente, la reindustrialización del país y el diálogo institucional respetando a los poderes.

«Voy a gobernar para todos los 215 millones de brasileños, incluso para quienes no me votaron. No existen dos Brasil», afirmó el líder del Partido de los Trabajadores (PT), electo por tercera vez tras haber gobernado entre 2003 y 2010 con una reelección.

«Nuestro compromiso es terminar con el hambre otra vez. No podemos aceptar como normal que millones no tengan que comer», añadió, al asegurar que su principal misión será combatir el hambre e incluir a la población más pobre en el presupuesto público.

Durante el discurso en un hotel de San Pablo se lo vio junto a sus principales colaboradores, entre ellos el vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y la tercera colocada en la elección, Simone Tebet, considerada clave para sumar lo necesario en esta ajustada victoria.