“Bake Off Argentina”: Damián Betular contó dónde sueña abrir una pastelería y encontró un socio inesperado

El jurado conversó con uno de los participantes sobre un futuro emprendimiento. Además, Paula Chaves propuso ser una de las accionistas.

Damián Betular contó uno de sus sueños en «Bake Off Argentina».

En la última emisión de Bake Off Argentina (Telefe), los participantes tuvieron libertad para cocinar la torta que se imaginan como la preparación insignia de sus futuras pastelerías. La consigna ayudó a que muchos de los concursantes consiguieran cambiar su imagen tras algunos pasos en falsos, pero también marcó el inicio de una sociedad comercial y culinaria.

De la misma manera que había hecho en MasterChef Celebrity (Telefe) con Gastón Dalmau, el jurado Damián Betular ya detectó al candidato perfecto para su próximo emprendimiento. Se trata de Hernán, un arquitecto que reveló su sueño de abrir una pastelería en Villa La Angostura.

Gabriel, el futuro socio de Damián Betular.

Al escuchar dónde el joven desea abrir un local, Betular no tardó en chicanearlo. “Creo que vamos a ser competencia porque yo también la quiero tener ahí”, le dijo. Sin embargo, la rivalidad quedó atrás rápidamente ya que ambos estuvieron de acuerdo en que debían asociarse para tener un local en la Patagonia.

Mientras ellos cerraban el trato, Paula Chaves no quiso quedarse afuera del negocio. “Puedo ser accionista”, sugirió. Pero la propuesta no fue muy tenida en cuenta por su amigo pastelero, que no logró contener la risa. “Siempre querés poner plata, pero mirá que hay que trabajar”, le contestó Betular. Quien no vio con malos ojos el ofrecimiento fue Hernán, que celebró la incorporación de una inversionista inesperada.

Al momento de elegir la torta insignia de su pastelería, el arquitecto aseguró que su elección estaba vinculada a los sabores que más disfrutó durante su infancia. “Bizcochuelo de naranja y otro de chocolate, con rellenos bien potentes. Todo decorado con chocolates templados. Eso es lo que más me gusta”, enumeró.

Lamentablemente, pese a que venía teniendo performances muy buenas durante todo el certamen, Hernán no logró destacarse. Su preparación volvió a tener una estética perfecta, pero no tuvo la intensidad que esperaba el jurado. “Sin duda veo esta torta y te veo a vos. Me gusta la gama de colores, y están bien diferenciadas las textura. Hay un lindo juego. Pero me hubiera gustado más naranja”, analizó Pamela Villar.

A su turno, Dolli Irigoyen cuestionó la cocción del elemento principal de su presentación. “¿Vos lo probaste al bizcochuelo de chocolate? Probalo y decime si estás buscando esta textura?”, le preguntó. Y aunque el concursante asintió, ella le dio su punto de vista: “A mi me parece que en esta torta, un bizcochuelo tan pesado le resta presencia. Le falta el despegue de la nota cítrica, más ralladura de la naranja para la próxima”. No habrá sido el mejor día de Hernán, pero se llevó un socio de lujo.