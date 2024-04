Bajaron la tasa de interés del programa Cuota Simple: el nuevo monto

La actualización beneficia a consumidores que realicen compras en 3 y 6 cuotas fijas en 29 rubros.

El Gobierno dispuso este martes modificaciones en el programa Cuota Simple con una baja de interés del 12,5%, que lleva la tasa nominal anual del al 70%. Esta actualización beneficia a los consumidores que realicen compras en 3 y 6 cuotas fijas. La medida está en línea con la decisión del Banco Central de reducir la tasa de política monetaria.

“La Secretaría de Industria y Comercio actualizó hoy la tasa de Cuota Simple, el programa de fomento al consumo impulsado por el Gobierno nacional, que pasará de una tasa del 80% a una TNA del 70%. Esto significa una baja del 12,5% en el financiamiento de las compras en 3 y 6 cuotas fijas a través de esta iniciativa”, señaló un parte de la dependencia a cargo de Pablo Levigne.

En febrero, el programa Cuota Simple registró 4.851.824 de operaciones con un volumen de $396.059 millones. La compra promedio fue de $81.631.

Los principales rubros que se beneficiaron con este programa fueron “Indumentaria” (32,3% de las ventas), “Pequeños Electrodomésticos” (18,7% de las ventas) y “Calzado y Marroquinería” (8,7%). Del total de las compras con Cuota Simple, el 55% se realizó en 3 cuotas y el 45% en 6.

Cuota Simple: cuáles son las nuevas tasas de interés

Cuota Simple es un plan de financiamiento para que puedas comprar diferentes productos y servicios en 3 y 6 cuotas con tarjeta de crédito.

La tasa mensual del programa pasa a ser del 5,83%, lo que representa una tasa del 17,5% para una compra en tres cuotas y del 35% para una en seis cuotas.

Qué se puede comprar con Cuota Simple

Cuota Simple permite financiar compras de productos en 3 y 6 cuotas fijas mensuales. Todos los productos y servicios se pueden adquirir vía compra online y en los locales adheridos de todo el país, identificados por el cartel del programa en sus vidrieras, los siete días de la semana, con todas las tarjetas de crédito a las que se encuentre adherido el comercio.

.Anteojos y lentes de contacto: Anteojos recetados, adquiridos en ópticas, cuyo precio final no supere los NOVENTA Y SIETE MIL PESOS ( $97.000).

.Artefactos de iluminación: Incluyendo los artefactos eléctricos de iluminación con tecnología LED.

.Artículos escolares de librería: cuadernos, papelería, lápices, lapiceras, mochilas, cartucheras, etiquetas, entre otros.

.Bicicletas: Todo tipo de bicicletas, inclusive las eléctricas, sus partes y/o piezas.

.Calzado y marroquinería: Calzado deportivo y no deportivo, carteras, maletas, bolsos de mano y artículos de marroquinería de cuero y otros materiales.

.Colchones y sommiers

. Computadoras, Notebooks y Tabletas

. Elementos durables de cocina: ollas, cacerolas, sartenes y planchas, todos de aluminio.

.Equipamiento médico: Comprende equipos aparatos de oxigenoterapia, nebulizadores, camas ortopédicas, sillas para bañarse, sillas de transferencia, barras de sujeción, sillas de ruedas, ortesis, ortopedia y sus partes (prótesis para amputados, valvas a medida, ortesis a medida, plantillas, corsets a medida, andadores, bastones, muletas) producidos por PyMEs nacionales cuyo precio final no supere los DOSCIENTOS MIL PESOS ( $200.000).

.Espectáculos y Eventos culturales: obras teatrales y conciertos de artistas nacionales, y se establece un tope de SESENTA Y DOS MIL PESOS ($62.000).

.Indumentaria: Prendas de vestir para hombres, mujeres y niños. Incluye ropa de trabajo, deportiva, de uso diario y todo tipo de accesorios de vestir.

.Instrumentos musicales

. Juguetes y juegos de mesa

. Kit para la conexión domiciliaria a los servicios de agua y cloacas

. Libros: Textos escolares y libros de impresión nacional.

.Línea Blanca: Aires acondicionados, climatizadores de aire y/o ventilación, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers.

.Maquinaria y Herramientas: Taladros, amoladoras angulares, lijadoras, pulidoras, sierras, soldadoras con electrodos revestido, soldadora sistema TIG, soldadora sistema MIG-MAG y morsas.

.Motos: Comprende todas las motos cuyo precio final no supere el MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS ($1.300.000)

.Muebles para el hogar

. Neumáticos, accesorios y repuestos: accesorios, kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos para automotores y motos.

.Pequeños Electrodomésticos: pavas eléctricas, licuadoras, procesadoras, batidoras, tostadoras, entre otras.

.Perfumería: Productos de cosmética, cuidado personal y perfumes nacionales.

.Servicios educativos: Cursos de Idioma, relacionados con informática, deportivos y actividades culturales. No incluye escuelas ni universidades.

.Servicios de preparación para el deporte: Gimnasios.

.Servicios de reparaciones: Servicios técnicos de electrónica y electrodomésticos para el hogar.

.Talleres de reparación de vehículos automotores y motocicletas

. Teléfonos celulares con tecnología 4G y 5G: Todos los modelos.

.Televisores y monitores: Todos los modelos.

.Turismo: Comprende los siguientes servicios y/o productos a ser prestados íntegramente dentro del Territorio Nacional: pasajes de ómnibus de larga distancia, pasajes aéreos, hoteles y otros alojamientos turísticos, paquetes turísticos adquiridos a través de agencias de viaje, autos de alquiler, excursiones y actividades recreativas, y productos regionales. El plazo de operatoria del presente rubro tendrá una vigencia de NOVENTA (90) días, contados a partir del día 7 de febrero del 2024.