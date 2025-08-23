Reflejo Jujuy – Axel Kicillof calificó de «lamentable» a los desmanes en Independiente y advirtió sobre dirigentes que incentivan «el odio al extranjero»

En medio de una visita a Bahía Blanca, donde acordó la reconstrucción del hospital Penna tras el violento temporal de marzo, el gobernador Axel Kicillof se refirió a los incidentes con hinchas de Chile en la cancha de Independiente y resaltó que mientras en la provincia se ofrece atención gratuita en los centros de salud «hay quienes se dedican a incentivar el odio al extranjero».

Axel Kicillof calificó de «lamentable» a los desmanes en Independiente y advirtió sobre dirigentes que incentivan «el odio al extranjero»

Ese «es un acto que también parte de los dirigentes», acotó Kicillof y consideró «lamentable» el episodio de Independiente.

El gobernador Axel Kicillof visitó el hospital Penna de Bahía Blanca que sufrió el embate de un temporal en marzo

En su primer declaración sobre los desmanes del miércoles a la noche en la cancha del club de Avellaneda y en medio del polémico cruce entre la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, su colega provincial, Javier Alonso, el gobernador optó por una mención tangencial y señaló: «Pasé por el Penna, observé todo lo que se está haciendo e, inmediatamente, me vino a la memoria lo ocurrido en cancha de Independiente».

Fue «un hecho que tiene que ver con la coyuntura es la pelea entre hinchas y el escenario que fue lamentable y no debe ocurrir», dijo Kicillof durante su visita a Bahía Blanca, según el diario La Nueva.

No estamos acá para sacar un rédito político, sino para cumplir con nuestro compromiso de hacer todas las obras que los y las bahienses se merecen para vivir mejor. Cuenten con nosotros.#FuerzaPatria pic.twitter.com/UtmoQV7ZjW

Y, señaló que el jueves por la noche se reunió con el ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, y destacó que el funcionario lo primero que hizo «más allá de todas las discusiones, las polémicas y responsabilidades, fue agradecer que en el hospital público provincial bonaerense se salvó la vida de los heridos».

Según Kicillof, el ministro chileno le dijo que en el hospital de gestión provincial Pedro Fiorito los «atendieron gratuitamente, con profesionalismo, en la madrugada. Eso no ocurre todas partes».

Ante ello, el mandatario remarcó que eso «tampoco ocurre en otros países, donde se recurre a la xenofobia, porque hay quienes se dedican a incentivar el odio al extranjero. Es un acto que también parte de los dirigentes».

«Ocurre acá, muy cerquita, y te dicen: ‘No, si es extranjero no se lo atiende. Imagínense si pasaba acá: a mí esa forma de proceder me llena de orgullo», acotó en crítica a recientes disposiciones del Gobierno porteño y otros distritos no gobernados por el kirchnerismo.

Respecto de los planes para la reconstrucción del hospital Interzonal José Penna, que sufrió daños durante el temporal de hace casi cinco meses, Kicillof dijo que «lo valioso no son las obras ni las donaciones, sino lo que hicieron los laburantes, que salvaron vidas. Si alguien pensaba que nos iban a ganar y a seducir con ser egoístas, vengan a ver lo que pasó en Bahía Blanca”.

