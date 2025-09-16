Avanza la Historia Clínica Electrónica en cinco hospitales públicos de Quebrada y Puna

De acuerdo al Plan Estratégico de Salud II y la política de Modernización del Gobierno de Jujuy, se fortalecen en el sistema público todas las estrategias que permiten agilizar tiempos, reducir traslados y evitar filas presenciales. En ese sentido, la provincia dispone de numerosas herramientas por vía digital para facilitar el acceso a turnos y consultar resultados de exámenes y datos clínicos.

¿Qué es la Historia Clínica Electrónica?

La Historia Clínica Electrónica es un documento digital o electrónico obligatorio, integral, auténtico, inalterable, perdurable, único y seguro donde constan todas las actuaciones de los equipos profesionales y auxiliares de la salud respecto de cada persona. También se incluyen los procesos asistenciales indicados y recibidos por cada paciente y los datos actualizados de su estado de salud. Toda esta información busca garantizar una asistencia adecuada.

Mediada con el uso de tecnología, la Historia Clínica Electrónica agiliza el proceso de atención, permite acceso inmediato a los datos del paciente, mejora los tiempos de resolución y colabora en la toma de decisión médica, favoreciendo además la propia experiencia de la persona que acude a la consulta.

La HCE es una solución del Hospital Privado Universitario de Córdoba cuyo desarrollo corresponde a la Empresa TIPS, adaptando la funcionalidad a las necesidades del sistema público de salud de Jujuy.