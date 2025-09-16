Avanza la Historia Clínica Electrónica en cinco hospitales públicos de Quebrada y Puna

El Ministerio de Salud de Jujuy, a través de la Unidad de Informática, continúa con la implementación de la Historia Clínica Electrónica (HCE) incorporando el 9 de septiembre al Hospital Nuestra Señora del Rosario de Abra Pampa previa capacitación a los equipos del Área de Estadísticas, enfermería, facturación y profesionales médicos y no médicos. Este sistema ofrece disponibilidad de los datos clínicos de cada paciente para los profesionales actuantes en lo asistencial, es decir, acceso a la información unificada desde cualquier establecimiento sanitario que cuente con conectividad en la provincia. En tanto, las personas usuarias deben presentar DNI, carnet de su obra social y facilitar un correo electrónico y número de teléfono móvil para recibir recordatorios.