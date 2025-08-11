Avanza la construcción de Torres de Luján

Por su parte, el presidente del IVUJ, José Luis Paiquez, enfatizó que “estamos cursando el tercer mes de obra, con un muy buen avance de acuerdo a lo previsto en la curva de inversiones”, sostuvo, en esta operatoria que se enmarca en las propuestas público – privadas que se edifican en San Salvador de Jujuy.

En otro orden, Paiquez informó que el cupo de inscripción ya se encuentra cerrado, debido a la gran demanda registrada. Asimismo, anticipó que en los próximos días se realizará el sorteo de orden de prelación para la evaluación individual de los futuros beneficiarios.