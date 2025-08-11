Reflejo Jujuy – Avanza la construcción de Torres de Luján

Avanza la construcción de Torres de Luján

Ago 11, 2025 Locales 0

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, recorrió la obra del complejo habitacional “Torres de Luján”, acompañado por el directorio del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ).

La ejecución del plan de obra está a cargo de la empresa Fórbice y contempla la construcción de unidades funcionales, entre locales comerciales y departamentos de dos y tres dormitorios, en un plazo estimado de 24 meses.

En este contexto, el mandatario provincial destacó la “importancia de este emprendimiento para el desarrollo urbano y habitacional” de la zona, así como el compromiso del gobierno con “la generación de soluciones habitacionales de calidad”.

Por su parte, el presidente del IVUJ, José Luis Paiquez, enfatizó que “estamos cursando el tercer mes de obra, con un muy buen avance de acuerdo a lo previsto en la curva de inversiones”, sostuvo, en esta operatoria que se enmarca en las propuestas público – privadas que se edifican en San Salvador de Jujuy.

En otro orden, Paiquez informó que el cupo de inscripción ya se encuentra cerrado, debido a la gran demanda registrada. Asimismo, anticipó que en los próximos días se realizará el sorteo de orden de prelación para la evaluación individual de los futuros beneficiarios.

Por otra parte, el titular del IVUJ subrayó que, además de Torres de Luján, el Gobierno de Jujuy inició la construcción de 288 departamentos en Alto Comedero, obra que se encuentran en su primer mes de ejecución y es parte del gran esfuerzo provincial para responder al déficit habitacional.

Durante el recorrido de obra estuvieron presentes, el titular del IVUJ, José Luis Paiquez, y los vocales técnico y social del organismo, Sergio Soria y Marcelo García, respectivamente, también por la empresa estuvo presente Pablo Forbice, acompañaron personal técnico del IVUJ y de la empresa constructora.

