AUDIO DE BABY ETCHECOPAR EXPLOTO CONTRA EL GOBIERNO Y SUS NUEVAS MEDIDAS

Baby explotó contra el gobierno y las nuevas medidas: “pedile a los que tenés al rededor y se hacen los presos políticos que la pongan y vas a ver como seacaba el problema…”.

El periodista explotó contra las nuevas medidas del gobierno y cargó de manera muy dura contra Alberto Fernández y su vicepresidente.

Entre otras cosas dijo: “¿Ahora quieren solidaridad?. Cuando se han cag… en nosotros y cag… de risa de nosotros 20 millones de veces y del pueblo?.

Pedile a tu socio Alberto, que pongan la guita que se llevaron, pedile a los que tenés al rededor y se hacen los presos políticos que la pongan y vas a ver como se acaba el problema de la guita para los jubilados y para nosotros también, somos 8 millones pagando a 12 millones de atorrantes, pedile a tu socia en voz baja ‘devolvé la que te llevaste’ y vas ver como somos todos solidarios. Ahora soy 30% más pobre después del discurso del ministro. No me pidas a mi que sea solidario con los atorrantes que para juzgar un corrupto están 25 años y cobran como jueces, no me pidas que yo sea solidario cuando tengo que estar bancando a la campora, franja morada, los hijos, los nietos, las put.., la droga…” y siguió como nunca antes los escuchaste.

ESCUCHÁ EL AUDIO MÁS ABAJO.