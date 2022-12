Atención: Mauricio Macri confesó que no vio los penales de Argentina-Francia en la tribuna

Mientras el ex presidente quería sacar chapa de al fin darle buena suerte a la Selección, resulta que en realidad no presenció el momento consagratorio. Durante el Mundial de Qatar 2022 no le fue del todo bien a aquellos que fueron bendecidos por el ex mandatario.

El ex presidente Mauricio Macri regresó este lunes luego de presenciar todo el Mundial de Qatar 2022, y mientras organiza sorteo de la «bufanda de la suerte» para intentar limpiar su imagen tras ser acusado de generar «mala suerte», dio un dato revelador sobre el triunfo de la Selección Argentina que lo consagró campeón.

«En los penales me levanté, me fui adentro del VIP de las autoridades y me agarré de una columna a ver los penales en un televisor. Un tano se reía mirándome», reveló el ex presidente en una entrevista televisiva. Sí, confesó que no presenció la definición en la tribuna como se pensaba hasta el momento.

Antes de la Copa del Mundo, el ex mandatario elogió a Neymar (se lesionó), Cuti Romero (perdió el puesto aunque lo recuperó) y Lautaro Martínez (perdió el puesto y no pudo marcar ningún gol), y aseguró que Alemania (que quedó eliminada en primera ronda) era candidata por ser una «raza superior», entre otros vaticinios. Además, se sacó foto con las glorias de Brasil en la previa de su eliminación.

Durante el partido con Arabia Saudita, Macri se mostró en televisión. Tras la derrota optó por el perfil bajo y después de las victorias de Argenta, su equipo de prensa compartió fotos confirmando su presencia en los estadios.

Lo cierto es que a lo largo del Mundial de Qatar 2022 el ex mandatario fue muy apuntado en las redes sociales, acusado de «mufa» por todos estos episodios. Parecía que cambiaba su imagen en el Estadio Lusail, pero él mismo se encargó de aclarar que se fue de la tribuna antes del momento consagratorio de la Selección.