Así reflejaron los medios del mundo la muerte de Liam Payne: «Trágico final»

Diarios y periódicos como «The Sun», «TMZ» y «Daily Star» impactaron en sus portales la triste noticia que sacudió al mundo entero.

La muerte de Liam Payne sorprendió a sus fanáticos y seguidores alrededor del mundo entero, luego de que trascendiera que el joven de 31 años cayó de un tercer piso, lo que equivale a alrededor de 14 metros, en un hotel del barrio porteño de Palermo.

Al momento, las autoridades investigan si se trató de un suicidio, de un accidente o de un acto intencional por parte de un tercero. Lo cierto es que, aparentemente, el exintegrante de la banda One Direction tendría un alto contenido de drogas y alcohol en su sangre al momento del impacto.

Uno de los primeros medios internacionales en publicar lo sucedido fue el diario británico The Sun, que tituló: «Trágico final», para informar que «la estrella de One Direction, Liam Payne, murió a sus 31 años tras ‘caer del tercer piso’ de un hotel en Buenos Aires».

Por su parte, el medio The Daily Star -también británico- reflejó la triste noticia de la siguiente manera: «Liam Payne muere a sus 31 años después de tener una horrorosa caída del balcón de un hotel».

En tanto, Page Six posteó: «El ex miembro de One Direction, Liam Payne, murió a los 31 años tras caer desde un balcón, sufriendo ‘lesiones graves’».

Finalmente, TMZ fue otro de los reconocidos portales que contó la noticia: «La estrella de One Direction murió a los 31… Cayó desde el balcón del hotel».

Al momento, la Policía Científica acaba de llegar al lugar del hecho para realizar las pericias correspondientes, en lo que se presume que se trató de un suicidio. Por otro lado, fuentes cercanas a lo sucedido indican que el cantante había consumido drogas y alcohol en exceso.

Previo a esto, Alberto Crescenti había declarado que el joven fue encontrado con «lesiones incompatibles con la vida», por lo que no pudieron hacer «nada» por él.