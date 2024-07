Así quedó el cuadro de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Tras la clasificación de Boca en el repechaje, los distintos equipos comienza a definir los cruces para los partidos de eliminación directa de la competencia.

Luego de finalizar la fase de grupos, los repechajes se pusieron en marcha y distintos equipos lucharon hasta el final para meterse a la siguiente instancia. Con la clasificación de Boca ante Independiente del Valle como una de las grandes noticias de la Copa Sudamericana, los octavos de final ya están definidos y los distintos equipos ya conocen a sus rivales para los cruces de eliminación directa que prometen mucho en la previa.

Los octavos de final de la Copa Sudamericana se disputarán a mediados de agosto. Los partidos de ida serán la semana del día 14 y serán locales los equipos que debieron disputar los 16avos de final. Las revanchas, en tanto, tendrán lugar la semana del día 21 en los estadios de los clubes que accedieron directamente a la etapa por haber liderado sus respectivos grupos.

Así quedaron los octavos de final de la Copa Sudamericana

Rosario Central vs. Fortaleza

Bragantino vs. Corinthians

Atlético Paranaense vs. Belgrano

Huachipato vs. Racing

Libertad vs. Sportivo Ameliano

Boca vs. Cruzeiro

Palestino vs Ind. Medellín

Liga de Quito vs. Lanús

Calendario de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024

Las series de octavos de final iniciarán en la semana del 14 de agosto.

Ida

Rosario Central vs. Fortaleza | Hora, día y estadio a confirmar

Libertad vs. Sportivo Ameliano | Hora, día y estadio a confirmar

Liga de Quito vs. Lanús | Hora, día y estadio a confirmar

Huachipato vs. Racing | Hora, día y estadio a confirmar

Athletico Paranaense vs. Belgrano | Hora, día y estadio a confirmar

Palestino vs Ind. Medellín | Hora, día y estadio a confirmar

Boca vs. Cruzeiro | Hora, día y estadio a confirmar

Bragantino vs. Corinthians | Hora, día y estadio a confirmar

Vuelta

Fortaleza vs. Rosario Central | Hora, día y estadio a confirmar

Sportivo Ameliano vs. Libertad | Hora, día y estadio a confirmar

Lanús vs. Liga de Quito | Hora, día y estadio a confirmar

Racing vs. Huachipato | Hora, día y estadio a confirmar

Belgrano vs.

Atlético Paranaense| Hora, día y estadio a confirmar

Ind. Medellín vs. Palestino | Hora, día y estadio a confirmar

Cruzeiro vs. Boca | Hora, día y estadio a confirmar

Corinthians vs. Bragantino | Hora, día y estadio a confirmar

Cuartos de final

S1: Ganador A vs Ganador H

S2: Ganador B vs Ganador G

S3: Ganador C vs Ganador F

S4: Ganador D vs Ganador E

Semifinal

F1: Ganador S1 vs Ganador S4

F2: Ganador S2 vs Ganador S3

Final

Ganador F1 vs Ganador F2 .