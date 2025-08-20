Así quedó el cuadro de la Copa Libertadores 2025: Vélez y Racing tendrán un cruce argentino en cuartos de final

Los equipos argentinos quieren reconquistar la Gloria Eterna. El cuadro de la Copa Libertadores 2025 tuvo a Vélez como el primer representante de la AFA clasificado a los cuartos de final, después de cumplir con el pronóstico y superar a Fortaleza de Brasil por 2-0 en el global. El ‘Fortín’ enfrentará a Racing, que también este martes superó agónicamente a Peñarol (3-2 en el global), lo que asegurará a un equipo albiceleste entre los cuatro mejores del continente.

Este miércoles será el turno de Estudiantes de La Plata, que defenderá en su estadio y ante sus hinchas el 1-0 que obtuvo en Paraguay contra Cerro Porteño, dirigido por el argentino Diego Martínez. Si el ‘Pincha’ pasa, se medirá con el vencedor de Flamengo vs Internacional de Porto Alegre, serie que gana el ‘Mengao’ 1-0.

Para el jueves quedará la presentación de River, que después del empate 0-0 en Asunción, recibirá a Libertad para liquidar la historia y llegar a los cuartos de final, donde enfrentaría a Palmeiras o Universitario de Perú (los brasileños ganaron 4-0 la ida).

Para todos, el sueño es el mismo: estar en Lima el 29 de noviembre para jugar la final.

Los octavos de la Libertadores 2025