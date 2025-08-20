Asesinaron a balazos en Temperley a un adolescente de 16 años: investigan un ajuste de cuentas

Un adolescente de 16 años que tenía antecedentes penales fue asesinado a balazos cuando estaba en una esquina de Temperley, en el partido de Lomas de Zamora, junto a un amigo consumiendo bebidas alcohólicas. Fuentes de la investigación barajan la hipótesis de un ajuste de cuentas.

El hecho ocurrió durante la madrugada del último sábado, en el cruce de las calles El Tala y Nazaret, del barrio San José, en esa localidad del sudoeste del Gran Buenos Aires. Allí se encontraba Tomás Torena (16), junto a un joven de 25 años.

Para sorpresa de ambos, un Peugeot 208 gris se acercó al lugar y dos personas desde su interior empezaron a dispararles. Torena recibió un balazo en la espalda, mientras que su compañero fue herido en una pierna.

Tras la huida del auto, los dos heridos fueron asistidos por una ambulancia que fue llamada por los vecinos y de inmediato los trasladó al Hospital Gandulfo. Allí, se confirmó la muerte de Torena. Su compañero, excarcelado en marzo de 2022 por una causa de homicidio agravado, quedó fuera de peligro.

La esquina de El Tala y Nazaret, en Temperley, donde ocurrió la balacera.

Los agentes de la Policía Bonaerense que arribaron al lugar fueron recibidos a piedrazos por los vecinos, cansados de hechos de inseguridad.

La víctima mortal, siempre según fuentes de la investigación, estuvo involucrada en un homicidio en ocasión de robo en marzo y en distintos asaltos ocurridos en la zona en diciembre y enero pasado. Por estos antecedentes, la Justicia investiga un posible ajuste de cuentas.

La causa, caratulada como «homicidio y lesiones» quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Número 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Si bien los policías tratan de localizar a los homicidas, todavía no hubo detenidos.

Otro incidente en la zona que terminó con un joven muerto

Este hecho ocurrió en el marco de varios sucesos de inseguridad y crímenes que se vienen desarrollando en la zona de San José, Temperley. A principios de agosto, a trece cuadras de donde mataron a Torena, un joven atropelló por la espalda y asesinó a un amigo, de 25 años, con quien había discutido previamente.

El incidente sucedió en la esquina de El Trébol y Defensa, cuando un grupo se juntó a beber alcohol hasta que se desató el conflicto.

La víctima murió al instante por la fuerza del impacto, mientras que el agresor intentó huir en su auto modelo Peugeot 206, pero fue interceptado y detenido.

El atacante fue detenido a las pocas cuadras tras haber dejado en el camino el auto, con la intención de escapar a pie.

El sospechoso fue imputado por homicidio simple y la causa quedó en manos de la UFI Nº 19 y del Juzgado de Garantías 8 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Gabriel Vitale.