Aseguran que amenazaron de muerte a Prestianni luego de dar una entrevista

La joven figura de Vélez rompió el silencio luego de ser agredido por integrantes de la barra, y luego recibió una amenaza de muerte.

En las últimas horas se conoció que al menos cuatro futbolistas de Vélez fueron agredidos físicamente por un grupo de barras que irrumpió en al Villa Olímpica del club cuando el plantel regresaba del estadio de Huracán, tras caer 1-0 en un partido trascendental para la lucha por la permanencia en primera división; y este lunes, el joven Gianluca Prestianni, brindó detalles en una entrevista televisiva, por lo que luego recibió una amenaza de muerte.

«Acaban de amenazar de muerte a Gianluca Prestianni y a su familia. No pueden salir de la casa luego de la entrevista con ESPN», informaron.

El joven de 17 es uno de los futbolistas que habría decidido dejar el club debido a este violento episodio.

«Llegando después del partido con Huracán, estábamos en la Villa Olímpica para buscar los autos y cuándo salimos por una de las calles del predio nos cruzaron los autos todos los de la barra brava y nos golpearon», comenzó diciendo el juvenil. Y además agregó: «Últimamente los veíamos mucho por el predio y ahora que pasó esto no nos gustó nada a nosotros».

«Yo estaba solo en el auto y cuando salí no sabía que hacer porque pensé que nos querían robar. Después me di cuenta que eran los de la barra por los camperones azules y vi que estaban totalmente sacados. Quise hacer marcha atrás pero tuve miedo que después me corran con los autos. Bajé la ventanilla y ahí fue cuando me insultaron y me golpearon», cerró el juvenil en la entrevista con ESPN.