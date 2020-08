Argentina “ Qatar Airways suspendería su ruta a Buenos Aires”

Se suma a Air New Zealand y Emirates, que ya anunciaron que no continuarán con vuelos al país. Latam dejó de operar en el mercado doméstico y dejó cientos de empleados en la calle. La Argentina es una de las pocas naciones que todavía no reactivó las operaciones por la pandemiaLa aerolínea Qatar Airways tenía una ruta que unía Doha-Buenos Aires (REUTERS/Toby Melville/File Photo)

La aerolínea Qatar Airways anunciaría esta semana la cancelación de sus vuelos a la Argentina y se convertiría en la tercera aerolínea internacional que deja de volar al país desde que comenzó la pandemia de coronavirus. Air New Zealand y Emirates ya habían confirmado de manera oficial que no regresará a la Argentina luego de que finalicen las restricciones para los vuelos comerciales.

La cancelación de los vuelos fue adelantada por la empresa Qatar Airways a la plataforma Aviacionline. Pero aun no se refleja en los sitios oficiales de la empresa. La compañía operaba un vuelo diario desde Doha al Aeropuerto Internacional de Ezeiza (con escala en San Pablo), que será discontinuado debido al impacto global en las aerolíneas y las condiciones negativas del mercado, según señaló un vocero desde Doha a ese medio.

Desde el Gobierno indicaron que la empresa aun no realizó el pedido formal de cancelación de la ruta. En abril, a poco de anunciada la cuarentena, se estimaba que la pérdida de ingresos de las empresas aerocomerciales que operan en Argentina podría superar los USD 2.400 millones y 15.000 empleos directos en riesgo, según cifras de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés). Otra empresa internacional que abandonó el mercado argentino tras 15 años fue Latam, que si bien continuará con una programación de vuelos internacionales dejó de operar las rutas de vuelos domésticos que tenía en el país y más de 1.700 empleados quedaron en la calle.

Tras 15 años, Latam dejó de operar las rutas de vuelos domésticos que tenía en el país y más de 1.700 empleados quedaron en la calle

La Argentina es uno de los pocos países de la región que aun mantiene restringida la operación de los vuelos comerciales regulares. Según la resolución 144/2020 de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), se prohibió hasta el 1° de septiembre la posibilidad de vender tickets a las aerolíneas. A partir de esa disposición, la industria aeronáutica (y los pasajeros) habían empezado a prepararse para el regreso de la actividad.

Sin embargo, el ministro de Transporte, Mario Meoni, puso en stand by esa promesa y aun no hay una fecha oficial definida para el regreso de los vuelos regulares. En este contexto, se comenzaron a autorizar

vuelos especiales a las aerolíneas internacionales que los solicitaron (entre ellas American Airlines, KLM, Air France, Air Europa y Aerolíneas Argentinas) pero estos vuelos tienen restricciones: solo están habilitados para repatriaciones, ciudadanos con residencia o por motivos laborales y de estudio.

El aeropuerto de Ezeiza, vacío. Solo se operan vuelos especiales

En tanto, las aerolíneas que operan en el mercado doméstico: Aerolíneas Argentinas, JetSmart y Flybondi, habían programado y vendido pasajes para los meses de septiembre y octubre. En el caso de Aerolíneas Argentinas hubo una reprogramación (se pasaron para mediados de septiembre) y el resto está esperando la confirmación oficial de una nueva fecha. En esos casos, los pasajeros cuentan con la opción del cambio de fecha, sin penalidades.