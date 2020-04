ÁREAS LOGÍSTICAS Y OPERATIVAS DEL GOBIERNO CONCENTRADAS EN LA EMERGENCIA SANITARIA

El 12 de marzo, Jujuy declaraba, mediante el Decreto Provincial N°696, la emergencia sanitaria y epidemiológica. Inmediatamente, el Ministerio de Infraestructura, a cargo de Carlos Stanic, dispuso sus áreas para asistir en todo lo necesario: acondicionar algunos y levantar nuevos espacios para la salud; asegurar la continuidad de servicios básicos indispensables; dar tranquilidad a los jujeños con nuevas medidas en los impuestos inmobiliarios y su flexibilidad; continuar con la protección hídrica en toda la provincia, como también vial; la habilitación de tele atención para quienes lo necesiten, y mucho más.

La secretaría de Infraestructura, y su Dirección General de Arquitectura (DGA); equipos de la secretaría de Energía y de la secretaría de Ordenamiento (SECOTyV); cuadrillas de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y de la Dirección de Recursos Hídricos (DPRH); el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy; Agua Potable S.E y la Súper Intendencia de Servicios Públicos (SuSePu). Cada uno sumó paulatinamente a que la provincia esté preparada para lo que suceda, y que, durante el tiempo de asilamiento obligatorio, los ciudadanos puedan contar con un Jujuy que se mueve para solucionar las dificultades ante las circunstancias.

A cuatro días del decreto provincia y durante dos semanas, se levantó el primer Hospital de Campaña de Jujuy (y del país) en Ciudad Cultural; el 30 de marzo quedó listo y empezó su funcionamiento.

Para el montaje del hospital, la DPV trasladó un total de 22 módulos habitacionales desde Perico al predio del B° Alto Padilla. Allí intervinieron maquinarias del estado provincial y 70 operarios viales para el posterior trabajo de armado y limpieza. Desde la quebrada, la SECOTyV sumó con la coordinación de la logística para el traslado de módulos utilizados en la localidad de Volcán hasta su disposición final en Ciudad Cultural.

Un equipo de 30 trabajadores de la DGA junto a profesionales de la secretaría de Infraestructura acondicionó todo el predio. Montaron todas las instalaciones y la infraestructura completa (incluyendo la de servicios de agua y energía eléctrica) de los consultorios del sector de triage (que organiza la atención según la urgencia y recursos), y los del sector de internación. También, acondicionaron las instalaciones sanitarias: realizaron las conexiones para bachas, colocación de bachas, pintura, limpieza de pisos y otras tareas al interior de los consultorios del triage y en los módulos de internación. A ellos se sumaron, 3 trabajadores de mantenimiento de la Coordinación Operativa del Ministerio, quienes realizaron la limpieza, desinfección y acondicionamiento interior de los módulos. Toda esta tarea estuvo lista en 3 días.

Luego, se realizó el montaje del sector de internación en boxes, para atención de complejidad menor que la de internación prevista en módulos o en salas ya existentes. Este sector cuenta pallets sin aberturas que conforman un piso de madera, que fue pintado para condiciones hospitalarias.

En paralelo al montaje del Hospital de Campaña, se reacondicionó la Sala 2 del Hospital San Roque; sector que será habilitado como terapia intensiva y atención compleja durante la emergencia. Allí se realizó trabajos de pintura, carpintería, reparaciones de artefactos e instalaciones sanitarias. Intervinieron 12 trabajadores de Arquitectura trabajando simultáneamente en 3 jornadas de 8 horas corridas e intensas.

La Secretaría de Energía, realizó las extensiones, tableros y conexión y provisión de luminarias a las dos carpas y a sectores con necesidades específicas según el servicio médico que se brindará. También gestionó ante EJE SA la provisión de 3 generadores de refuerzo energético para: COE, Hospital de Campaña en Ciudad Cultural y Hospital San Roque.

El MISPTyV acompaña de igual manera al COE con la planificación para los centros hospitalarios de campaña en Perico, San Pedro y Libertador General San Martin.

En cuanto a la continuidad de los servicios básicos, el 17 de marzo la Secretaría de Energía, mediante Resol. 210-MISPTYV, instruyó a la empresa concesionaria EJE SA a inhibir los cortes y prorrogar los vencimientos del servicio de energía eléctrica. Igual medida instruyó la SuSePu (Resol. 40-2020) para el servicio eléctrico y amplió la medida al servicio de agua.

Una semana después, el 24 de marzo, el presidente de la Nación decretó (decreto 311/2020), similar medida para los servicios de agua y de energía eléctrica. Éste definió un universo de usuario específicos, residenciales y no residenciales a quienes se los beneficia con prorroga de vencimientos e inhibición de cortes. A pesar de no para todos, el Gobierno de Jujuy, un día después hizo extensivo este beneficio a los usuarios no incluidos en el decreto presidencial.

El Directorio de Agua Potable de Jujuy S.E dictó la Resolución Nº 60 por la que se implementa, siguiendo lo previsto en el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 746-G-2020 que adhiere a las medidas nacionales, la abstención de corte de servicio por 180 (ciento ochenta) días por facturas adeudadas por los usuarios por más de tres periodos.

La medida favorecerá en principio, alrededor del 50% de los actuales usuarios del servicio que actualmente presta la empresa en todo el territorio provincial. Asimismo, el Ente Regulador, emitió la Resolución Nº 40-SUSEPU-2020, la cual también está siendo aplicada a los usuarios.

El IVUJ resolvió medidas para los adjudicatarios de viviendas (todas, con correspondientes actos resolutivos) y se comunicaron a través de la emisión televisiva del COE: la extensión del vencimiento hasta el 30 de abril; suspensión de intereses hasta 15 días después de finalizada la cuarentena; el pago de la cuota de vivienda mediante transferencia bancaria; extensión de fechas para el Plan de Refinanciación para deudores morosos hasta el mes de mayo de este año (entre otras condiciones); y la suspensión de des adjudicaciones y actualización de deuda hasta que pase el periodo de cuarentena.

La DPRH, teniendo cubierta la necesidad de maquinaria pesada para la emergencia y para la cobertura de zonas críticas en materia hídrica, concentró en su plan que contribuye a la prevención del dengue, tareas que ejecuta por contratación de cooperativas en toda la provincia: desmalezado de canales; limpieza de canales; basura y descaharrado; destronque canales de desagües.

Respecto de la teleatención, el IVUJ reorganizó el trabajo del personal para realizarlo de manera remota a través de internet, a través del sitio web oficial: ivuj.gob.ar y las redes sociales del organismo. Por otra parte, la SECOTyV habilitó, también, canales virtuales de consultas: vía web: www.seco tyv.jujuy.gob.ar; correo electrónico: secotyv.datos@gmail.com y por Facebook: SecretariaOrdenamientoTerritorialyVivienda. De igual forma, Agua Potable dispuso un contacto telefónico al 0800 (de 7.00 a 20.00hs) para reclamos por prestación del servicio y gestiones para clientes; habilito correos electrónicos, página web: www.aguapotable.jujuy.gob.ar, FB: Agua Potable de Jujuy S.E y WhatsApp