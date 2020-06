Arde Boca: Bermúdez atacó a Tevez y avaló la postura que dice que el futbolista proyecta ser presidente del club junto a Angelici

El miembro del Consejo de Fútbol del Xeneize utilizó sus redes sociales para recomendar un artículo, sin firma, que habla de las supuestas intenciones del Apache. A principios de año lo había tildado de “exjugador”.

Tensión entre ídolos de Boca.

El colombiano Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol e histórico defensor de Boca, lanzó un mensaje indirecto contra Carlos Tevez al recomendar un artículo que habla de supuestas ambiciones políticas del delantero junto a Daniel Angelici y asegurar que “la verdad prevalece siempre”,

“Reconforta que haya medios independientes sin compromisos que aborden el tema con tacto y coherencia. La verdad prevalece siempre donde la mentira hace muchos esfuerzos por aparecer”, apuntó el exfutbolista y agregó el link de un artículo que no lleva ninguna firma del sitio Expediente Político.

La nota en cuestión se titula: “¿Cómo es el plan Tevez para ser presidente de Boca de la mano de Angelici?” y asegura que “la sombra” del expresidente del Xeneize está detrás de cada movimiento del ‘Apache’”.

Este tuit del Patrón no cayó nada bien entre los propios hinchas de Boca, que salieron a responderle por la misma red social y, en la mayoría de los casos, apoyaron a Tevez.

Los problemas comenzaron la semana pasada cuando tanto Bermúdez como Raúl Cascini dijeron que cuando la nueva dirigencia llegó al club club, Carlitos era un “exjugador”, mientras que destacaron que pese a la rebaja salarial seguirá siendo el mejor pago del plantel.

Estas declaraciones no cayeron nada bien en el entorno de Tevez y hasta se llegó a especular con que no renovara su contrato. Sin embargo, el jugador no entró en polémicas, aseguró que aceptará la propuesta y que su sueldo será donado a una ONG.

Fue en esa nota que le dio a La Red, que el ídolo también deslizó entre risas que una vez que deje de ser futbolista “tal vez me tiro para ser presidente”.