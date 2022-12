Apoyo a Cristina Kirchner: movilizaciones en Buenos Aires a la espera del veredicto

A la espera del veredicto, movimientos sociales, gremiales y políticos se movilizan este martes contra la «persecución» a la vicepresidenta.

Organizaciones gremiales y movimientos sociales se movilizan en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para mostrar su apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner y manifestar su repudio contra la «persecución política» a la dos veces Presidenta, en el marco del juicio por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, cuyo veredicto se conocerá este martes.

El juicio oral a la Vicepresidenta y otros 12 imputados por la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 tendrá sentencia este martes, con reclamos de absolución por inexistencia de delito por parte de las defensas y pedidos de condenas de hasta 12 años de cárcel desde la fiscalía.

Las movilizaciones en apoyo a Cristina Kirchner

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió, a través de un plenario de delegados generales y por unanimidad, convocar el martes desde las 17 una vigilia en las puertas del Sindicato «para acompañar las alternativas del fallo contra Cristina Fernández de Kirchner y movilizar en caso de una condena e intento de proscripción por parte del Partido Judicial».

Además, indicaron al Consejo Directivo que «agote todas las instancias posibles de articulación con otros sindicatos y organizaciones del campo popular a fin de expresar, de modo unitario, el repudio a cualquier intento de condenar a la vicepresidenta de la Nación en la farsa judicial», informaron en un comunicado.

En esa misma línea, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), encabezado por Graciela Aleñá, marchará hacia los tribunales federales de Comodoro Py, en repudio a lo que consideró como una «persecución política» contra la Vicepresidenta.

«Un sector de la justicia, que responde al macrismo y a los grandes medios de comunicación, armó una causa sin pruebas y espera condenar a Cristina Fernández de Kirchner», dijo Aleñá en un comunicado.

La dirigente remarcó que la causa que investiga el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas a favor de empresas de Lázaro Báez está «totalmente armada» e indicó que los trabajadores del sindicato se movilizarán mañana a los tribunales de Comodoro Py «junto a distintas organizaciones gremiales, sociales y políticas», a la espera de la lectura del fallo judicial.

«Durante todo el juicio, Cristina fue desarticulando cada imputación y demostrando que todas eran falsas, tal como lo manifestó en el punteo de las ’20 mentiras la Causa Vialidad’ que la expresidenta publicó en sus redes sociales», resaltó Aleñá sobre un proceso penal que catalogó de «intento de proscripción» y un «avasallamiento hacia el peronismo».

Por su parte, el dirigente social Luis D’Elía anunció la realización de una marcha este martes desde San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, hasta los tribunales de Comodoro Py, para «parar el golpe de Estado» y en «defensa» de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En su convocatoria, bajo el lema «Paremos el golpe en la calle, vamos en defensa de Cristina», el dirigente de la Federación de Tierra y Viviendas y Hábitat (FTV) y secretario general del Partido Miles indicó que la concentración se realizará desde las 10, desde la avenida Rivadavia y General Paz, hasta los tribunales de Comodoro Py.

«Vamos a hacer un nuevo piquete y cacerola; junto a las compañeras y compañeros de La Matanza, de la ciudad de Buenos Aires y de todo el conurbano, nos vamos a juntar y movilizar para parar este golpe en las calles», expresó D’Elía en declaraciones a Télam.

El dirigente pidió «entender que esta Justicia no viene solo por Cristina, vienen por todos, vienen por la democracia de las y los argentinos, vienen por la República; por eso los esperamos a todos, a todas y a todes. Tomen conciencia, démonos cuenta de lo que está pasando, es de una gravedad institucional tremenda, es un tiro en la cabeza de la democracia argentina; no lo permitamos».

Además, trabajadores enrolados en la Asociación del Personal Legislativo (APL) anunciaron que se concentrarán en una de las esquinas del Congreso de la Nación «en solidaridad» con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner desde las 10 de la mañana. «Este martes 6 de diciembre desde las 10 de la mañana nos concentramos en la esquina de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, en solidaridad con nuestra vicepresidenta y en defensa de la democracia y de sus instituciones», señaló el comunicado.

La APL afirmó que «la posible condena judicial a la dos veces Presidenta de la Nación, mediante un juicio amañado, en complicidad con la oposición y los medios de comunicación, intenta imponer nuevamente la proscripción política en Argentina, que el pueblo argentino creía desterrada como parte de las páginas más oscuras de la historia».

«Llamamos a todos los trabajadores y militantes políticos y sindicales a estrechar filas en defensa de los derechos cívicos y políticos de toda la dirigencia política y sindical argentina, junto a las conquistas conseguidas para el pueblo por la política, los representantes políticos, los sindicatos y, en particular, nuestro Movimiento Nacional Justicialista», señaló el sindicato.

En tanto, el Partido Comunista se concentrará desde las 17 frente a los tribunales de Comodoro Py 2002, «en defensa de la democracia y contra el cogobierno del FMI», bajo el lema «Patria o partido judicial».

Por su parte, el Frente Patria Grande realizó este lunes una protesta con una «parodia futbolística» frente a los tribunales federales de Comodoro Py para manifestarse contra el «partido judicial» y denunciar «persecución política» contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un día antes de que se dicte sentencia en la causa Vialidad.

La manifestación, que se desarrolló desde las 9 en el acceso a los tribunales del barrio de Retiro, contó con la presencia del dirigente Juan Grabois y otros referentes del espacio.

El diputado del Frente de Todos (FdT) Itai Hagman señaló: «Hicimos una parodia de un partido de fútbol, como los que se jugaban en la quinta Los Abrojos, en referencia a la propiedad del expresidente Mauricio Macri».

Para el legislador FdT, «mañana no se va a sentenciar a Cristina, no se va a decir si Cristina te gusta o no te gusta, lo que se va a juzgar es si la Argentina sigue siendo un país democrático, porque si logran proscribir a la expresidenta, sacarla de la cancha, lo que se está perjudicando es a la democracia en la Argentina».