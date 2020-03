ANUNCIAN MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID 19 EN PALPALÁ

El doctor Sergio Barrera, médico epidemiológico, del Hospital Wenceslao Gallardo brindó normas que se deberán cumplir en la población ante la llegada de la enfermedad a Jujuy diciendo que “cumplan la cuarentena a rajatabla”.

En declaraciones brindadas al equipo de prensa de la Municipalidad de Palpalá, el doctor Sergio Barrera, profesional epidemiológico que cumple funciones en el Hospital Wenceslao Gallardo de la ciudad de Palpalá y a la vez es parte del Comité Operativo de Emergencia Municipal (COEM), señaló importantes recomendaciones a tener en cuenta en la población por la expansión y reciente llegada del COVID-19 a nuestra Provincia.

En este sentido el profesional de la salud declaró que “las medidas preventivas deben ser iguales para todos. No concurrir al hospital si no es necesario. Hacerlo solamente en caso de urgencia. El protocolo que tenemos para luchar contra la enfermedad, es Provincial y el hospital no está exento. Se está cumpliendo exhaustivamente todas las medidas que el mismo implica”, indicó

Respecto del trabajo articulado con el Comité Operativo de Emergencia (COE) a nivel provincial, el doctor menciono que “en Palpalá tenemos funcionando el Comité de Emergencia Municipal. El cuál lo integran: el intendente Rubén Eduardo Rivarola, los concejales, bomberos, gente del hospital, policía, agua de los andes y ejesa. Eso está todo activado y en disponibilidad las 24 horas”, resaltó.

En otro lado respondiendo a las medidas dispuestas por el Gobierno Provincial, dijo “referente a la cuarentena que ha dispuesto la Provincial, eso para mí es vital. Porque van a seguir llegando gente de otros países, de zonas de riesgo como España e Italia. Voy a recomendar a los vecinos de Palpalá a que cumplan a rajatabla la cuarentena, porque es parte de la solidaridad humana y además para resguardar la salud personal, de nuestra familia y la comunidad total”, concluyó.

Vilca: “Quedarse en casa”

Del mismo modo, la Municipalidad de Palpalá, a través del área Salud anuncio una serie de medidas preventivas del coronavirus en la ciudad siderúrgica que son acciones en conjunto con el Hospital Wenceslao Gallardo.

Al respecto, Julieta Vilca, coordinadora del Promoción de la Salud de la comuna palpaleña, señalo que “es importante acatar las medidas dispuestas por el Gobierno y que ante la menor duda llamar al 08008884767 que es el numero del Ministerio de Salud de la Provincia. Especialmente aquellas personas que viajaron a países que son zonas de riesgo como: España, Italia, China o Japón”. La funcionaria también agregó que “le recomendamos a las personas que tomen los recaudos necesarios para evitar el contagio con una técnica muy sencilla, como es el lavado de mano”, agregando que “quedarse en casa es el consejo principal, no exponer a los adultos mayores, no llevarse las manos a los ojos o a la nariz porque por ahí circula el virus”, finalizó.