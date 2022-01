Antonio Gasalla reapareció luego de dos años y contó cómo lo afectó la pandemia

El actor habló con Intrusos tras ir a ver la obra Brujas en el Multiteatro..

Antonio Gasalla continúa alejado del teatro y la televisión luego de pasar dos años de pandemia, pero volvió a salir al teatro para ver Brujas y habló con la prensa.

“Por ahora sigo respirando, tengo vida y lo que dejé un poquito es de trabajar, pero estas son cosas de la vida. Las veces que caminé por acá, hace unos pocos meses atrás, era muy raro todo: no había luz por las calles y la verdad que no entendía mucho. Me costó darme cuenta que en el mismo teatro hay un espectáculo”, comentó en diálogo con Intrusos.

Luego contó cómo lo afectó la pandemia: “Hay cosas distintas. Una cosa es decir que quiero hacer o lo que quiero seguir haciendo, pero no tengo una cosa de que necesito ir al teatro y volverme loco porque en el fondo yo hacía la ropa, dirigía y tenía que organizar a qué ahora teníamos la función. Pero hoy no tengo algo adentro mío que me diga ‘¡Trabajá, trabajá…!’”.

Luego reflexionó: «De afuera te pueden querer, te pueden tratar… pero si vos no armas tu manera de ser, si vos no armas qué querés ahora y qué querés mañana y si vos no armás que es lo que no te gusta no jodas a nadie y ahí es donde uno no se tiene que amargar porque cuando te amargas es porque no sabes qué carajo hacer, búscale la vuelta”.