ANSES: la ayuda social que fomenta la formación y el empleo

Se ofrecen diversos cursos con los que los jóvenes y adultos pueden formarse con orientación profesional.

El Ministerio de Capital Humano abrió este lunes 21 de abril la inscripción para un nuevo programa de las Becas Progresar de la ANSES. Se trata de la convocatoria 2025 para el Progresar Trabajo, que ofrece diversos cursos con los que los jóvenes y adultos pueden formarse con orientación profesional.

La inscripción estará abierta hasta el 30 de noviembre, informó la cartera.

Los detalles de las Becas Progresar Trabajo 2025

Los requisitos para inscribirse a la beca son:

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.

Tener entre 18 y 24 años cumplidos.

Se extiende hasta 35 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.

Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.

Realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).

La manera de inscribirse a las Becas Progresar Trabajo

Para poder ser seleccionado y cobrar una de las Becas Progresar 2025, se deberá completar la inscripción antes de diciembre. Además, es necesario estar registrado en en la app Mi Argentina para iniciar el trámite. El paso a paso para anotarse es el siguiente:

Registrarse en Mi Argentina.

Ingresar al sitio oficial de Progresar;

Completar el usuario y contraseña. En el caso de no tener uno deberá crear un nuevo usuario

Seleccionar la línea de beca correspondiente

Completar el formulario, que consta de tres pasos: datos personales, encuesta y datos académicos.

Esperar a que se publiquen los resultados de la postulación. Es posible consultar el estado de la solicitud a través de la plataforma y hacer el seguimiento de las comunicaciones oficiales.