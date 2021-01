Año Nuevo: así festejaron los famosos la llegada del 2021

En familia, con amigos, en sus casa o de viaje. Las fotos que compartieron algunas de las figuras del espectáculo.

Las figuras argentinas compartieron sus postales 2021 en sus redes sociales.

Después de un año para el olvido, todos esperaban ansiosos y expectantes la llegada del 2021. Así lo hicieron saber los famosos en las redes sociales, donde entre postales de reuniones familiares enviaron sus saludos y expresaron sus deseos de amor, salud y trabajo.

Para despedir el 2020, Susana Giménez compartió una postal colorida en la que lucía una tiara dorada que decía “Happy new year“ y les deseó un feliz año a sus más de dos millones de seguidores. hace una hora, también publicó un video de lo que fue su celebración en un yate: “Navegando, en una fiesta, con buena música y amigos, así recibimos el 2021. ¡¡¡Feliz Año Nuevo para todos!!!”.

Asimismo, Mercedes Sarrabayrouse, la hija de la diva, publicó imágenes del festejo arriba del barco por la costa de Miami. “Feliz 2021 para todos”, escribió.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés terminaron el año en familia y dieron cuenta de ello a través de sus historias de Instagram donde compartieron la intimidad de su festejo. Allí pudo verse comida, bebida, familia y a Lolo, el hijo que tienen en común.

Además, la empresaria publicó una foto junto a su hermana y escribió: “Adiós 2020, aquí con mi hermana que adoro, te despedimos con amor, agradeciendo el profundo aprendizaje que nos dejaste. Que tengan una linda noche y un 2021 lleno de salud, paz y amor. Muévanse, nútranse y levanten sus defensas, valoren su cuerpo que es nuestro envase sagrado en esta vida. Amen, cuídense y si es posible, háganlo con su entorno también, todos nos necesitamos fuertes”.

Fiel a su estilo, Moria Casán lo terminó “open mind”. La “One” mostró su look “plateado extremo”, como ella misma lo definió en sus redes, y aseguró: “Ya me quito todo y comienzo en modo #Nude on fire #SinRetouch pero con touch vibracional”. También pudo verse en su celebración a su hija Sofía Castiglione.

Adrián Suar recibió el año acompañado por sus dos hijos: Margarita, fruto de su relación con Griselda Siciliani, y Tomás Kirzner, que ya había pasado la Navidad junto a su mamá, Araceli González. En una foto que publicó en sus redes, expresó: “Empezar el año con los amores de mi vida”.

Marley y Florencia Peña recibieron el año juntos con sus respectivas familias. En sus redes, los conductores compartieron una de las publicaciones más divertidas de la noche al mostrar los preparativos para recibir al 2021 y marcando las diferencias entre las expectativa y la realidad.

Ángel de Brito lo pasó en familia y despidió el año con unas conmovedoras palabras que dieron cuenta de un balance más que positivo: “Lo mejor lejos de mi #2020. En mi mejor año profesional y personal, este fue el hit. Lo único que importa por sobre todo: mi familia. Les deseo salud y felicidad para todos! Que repitan lo bueno, que se olvide lo malo y que venga el mejor #2021″.

Además, saludó a sus “followers” con una foto suya donde escribió: “Para todos los que me escriben, y para los que solo leen #felizañonuevo #feliz2021 #2021″.

Yanina y Diego Latorre recibieron el 2021 acompañado por sus hijos, Lola y Diego, y compartieron una postal de los cuatro vestidos de blanco.

Dario Barassi publicó una hermosa postal familiar junto a su mujer y su hija y escribió: “Amor. Jamón crudo. Familia. Amigos. Un buen gin. Así se despide y así se arranca. Vamos con todo!!!”.