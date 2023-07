Aníbal, Jujuy no se mancha

Aníbal Fernández, que ostenta el cargo de Ministro de Seguridad de la Nación, vino a Jujuy con la excusa de llevar a cabo la intervención del Partido Justicialista. Pero en realidad, vino a hacer campaña política y a organizar los cortes de rutas en Jujuy.

Hace más de un mes que las rutas nacionales están cortadas y la autoridad que tiene que desalojar los cortes es Gendarmería Nacional, que depende de Aníbal Fernández, que es el Ministro de Seguridad de la Nación.

Digo que vino a hacer campaña, porque Aníbal dijo que había que votarlos, porque son los que pueden solucionar este problema. Como si no fueran Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner los que están financiando y promoviendo los cortes de ruta, apoyados por la Izquierda que es la mano de obra violenta del kirchnerismo. Como si no fueras vos mismo, Aníbal, el que debería desalojar los cortes para permitir que se cumplan los derechos de los ciudadanos. Financian los cortes, los organizan y no los eliminan, porque es parte de su campaña política. Mantienen los cortes para aumentar la tensión, para agrandar la grieta, para que todos sigamos sufriendo y cuando falta poco para las elecciones viene a decir que hay que votarlos para solucionar esto.

Los que tienen que resolver el problema son los que lo están generando.

Solucionalo, Aníbal. Es tu trabajo. Hace un mes deberías haberlo hecho. Y, de paso, ya que viniste a Jujuy, podrías haber ido a la frontera a ver cómo entra droga al país. Esa también es tu responsabilidad.

*Presidente de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical.-