Ángel Di María se despidió de la Juventus: «Llegó el final de una etapa difícil»

El atacante de la Selección Argentina, campeón del mundo en Qatar 2022, escribió unas emotivas palabras en las redes sociales.

El vínculo que unía a la Juventus de Italia y al campeón del mundo Ángel Di María llegó a su fin. El argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, utilizó sus redes sociales para despedirse luego de una temporada «difícil» y «complicada», en la que se lamentó no haber podido conseguir títulos.

“He llegado al final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de quien lo ha dado todo para que el club siga ganando títulos, pero no ha sido posible. Me voy con el sabor amargo de no haberlo logrado, pero con la felicidad de traer conmigo a muchos amigos de este maravilloso vestuario del que fui parte», escribió el rosarino.

Y sumó: «Gracias a todos mis compañeros por el cariño que me han mostrado desde el primer día, siempre me he sentido como en casa. Un gran saludo a todos los jugadores de la Juventus por su cariño diario. Un fuerte abrazo. Los llevo en mi corazón”.

Di María llegó a la Vecchia Signora junto con Leandro Paredes en el mercado de verano de 2022. Angelito disputó 40 partidos con la camiseta blanca y negra, marcó 8 goles y repartió 7 asistencias.

Juventus hizo una muy buena campaña que lo depositó en la Champions League, pero que no la podrá jugar luego de la quita de puntos por parte de las autoridades italianas. Luego de este revés, la institución deberá rearmarse para la próxima temporada.

Tras esto, el futuro de Fideo toma cierta incertidumbre con respecto a cuál será su próxima aventura en el fútbol. Por lo pronto, la intención del exjugador de Rosario Central es permanecer en Europa, así que esperará algunas ofertas.