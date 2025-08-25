Andrés Calamaro regresará a Rosario con sus canciones eternas

Andrés Calamaro recorrió durante el año 2025 gran parte de Latinoamérica y Europa, en el marco de una extensa gira que tuvo como destinos Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Irlanda, España, Francia, Dinamarca, así como varias ciudades de Argentina.

A su viaje musical por todo el país se suma una vez más la ciudad de Rosario que ya se prepara para recibir al músico popular con uno de los más esperados conciertos que será el 20 de noviembre desde las 21 a orillas del río Paraná en La Playa de la Música (Parque Alem).

“El salmón” recorrerá “las canciones de siempre, sus temas más conocidos, esos hits que nos marcaron para siempre como banda sonora de nuestras vidas, al tiempo que traerá canciones de un nuevo repertorio”.

Secundado por sus compañeros habituales: German Wiedemer, Julián Kanevsky, Mariano Domínguez, Andrés Litwin, Brian Figueroa a lo que se suman la fuerza de los vientos de Andrés Ollari y Pablo Fortuna y un selecto equipo de profesionales, Andrés Calamaro nos prepara para un nuevo repertorio, en movimiento constante y buscando desempolvar aquellas canciones que llevan un tiempo si sonar en vivo, siempre improvisando sobre la marcha en su ya inigualable vida sobre los escenarios

