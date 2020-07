Andrea Bocelli pidió disculpas por sus dichos sobre el coronavirus

El tenor minimizó los riesgos del virus en un discurso en el Senado italiano. Dijo que no conocía a nadie “que hubiera estado en terapia intensiva”.

Andrea Bocelli pidió perdón por su descrédito a la información sobre la gravedad del coronavirus. Días atrás, el cantante había asegurado que creía que la pandemia no era tan grave porque no conocía nadie que haya estado en terapia intensiva por esta enfermedad. En ese sentido, favoreció a que la población desobedezca las indicaciones sanitarias.

En las redes sociales, Bocelli recibió innumerables críticas y se viralizó el hashtag #BocelliVergognati (Bocelli vergüenza), por lo que decidió salir a disculparse.

“A todas aquellas personas que se sintieron ofendidas o sufrieron debido a cómo me expresé, indudablemente no de la mejor manera posible, y por las palabras que usé, les pido que acepten mis más sinceras disculpas, ya que mi intención era todo lo contrario”, comentó.

Luego siguió: “De hecho, mi familia no se libró del virus: todos nos contagiamos y todos temimos lo peor, porque nadie puede saber el curso que tomará una enfermedad como esta, que todavía es parcialmente desconocida para nosotros. La intención de mi discurso ante el Senado italiano fue enviar un mensaje de esperanza para un futuro cercano en el que, en primer lugar, los niños puedan encontrar nuevamente una sensación de normalidad y puedan vivir como niños, jugando y abrazándose. otro, como deberían a su edad, y poder crecer felices y saludables”.

Entre otras cosas, el tenor también había declarado: “Hubo un momento, durante el encierro, que me sentí humillado y ofendido por la privación de la libertad de salir de casa sin haber cometido un delito y debo confesar públicamente que desobedecí esta prohibición, que no me parecía ni justa ni saludable”.