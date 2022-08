Amalia Granata contó el entretelón de la salida de Viviana Canosa

«Ella tenía como invitados a la gente que el otro día golpearon el auto de Massa, y también se los bajaron», dijo la diputada provincial.

La diputada provincial Amalia Granata reveló detalles de la escandalosa salida de Viviana Canosa del canal A24. La conductora renunció el viernes y no salió al aire «Viviana con vos».

“Estaba en el camarín, preparándose para salir al aire, bajó un productor y le dijo que del informe que habían preparado sobre ‘escraches’ a distintos políticos, tenían que sacar a Massa, que eso no lo podían pasar. Fue entonces que ella dijo ‘¿cómo no voy a pasar lo de Massa? Si no voy a decir que está bien lo que hicieron’. Porque la idea del informe era preguntarse por qué la gente está tan violenta”, precisó Granata en diálogo radial con Marcelo Polino.

La dirigente antiderechos agregó: “Pero además de eso, ella tenía como invitados a la gente que el otro día golpearon el auto de Massa, y también se los bajaron. Y bueno, fue cuando dijo que la estaban censurando y que no hacía más el programa. Pero la intención de ella no era apoyar lo que había pasado, la idea era reflexionar».

«Ante la profusa difusión de videos callejeros tomados por desconocidos con teléfonos celulares generando escraches con violencia no sólo verbal sino también física a funcionarios públicos, políticos y dirigentes en general para luego subirlos a las redes sociales, la empresa el Grupo América ha tomado la decisión de no difundir los mismos», explicó el Grupo América.