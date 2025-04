En ese sentido, destacó que “este ejemplo de Alto Comedero y sus cifras nos indican que junto a la respuesta sanitaria que cada persona necesita, se trata de un beneficio directo en el día a día. Es decir, los vecinos ya no deben madrugar ni ocupar tiempo para llegar a una fila presencial, no deben pedir permiso en el trabajo, no deben lidiar con las condiciones del tiempo, no deben pagar transporte alternativo o pasajes solo para realizar un pedido y repetir esto para el día de la atención, no deben movilizarse dos o más personas en el caso de acompañar a otra que lo requiere por su situación de salud”, agregó.

“Como nos pide nuestro ministro, Gustavo Bouhid, nos referimos con esto a seguir sumando herramientas de uso simple, en lo posible a mano de la mayoría de las familias, que contribuyan a facilitar servicios de salud cada vez más eficientes y que finalmente aporten a la calidad de vida”, concluyó.

¿Cómo solicitar turnos médicos en Alto Comedero?