Alicia Kirchner : «Tenemos que defender muy fuerte el estado de derecho»

La gobernadora santacruceña arremetió contra el «partido judicial» y «un poder mediático muy fuerte» que pretende condenar a la Vicepresidenta.

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, se refirió al juicio que se lleva adelante contra Cristina Fernández de Kirchner, señalando que «no se le respetó a la vicepresidenta» su «derecho a la defensa».

En declaraciones , la mandataria provincial dijo: «Imagínense que si a ella no se le respetó (el derecho a la defensa), en qué momento estamos viviendo», por lo cual subrayó que «tenemos que defender muy fuerte el estado de derecho».

“Lo que creo es que acá no solamente no se respetaron los derechos, sino que no se respeta la historia de nuestro pueblo, sostuvo, y apuntó contra “un poder mediático muy fuerte” que no respeta las instituciones.

«Nosotros queremos verdad, justicia; queremos vivir en democracia porque somos defensores de ella. Pero cuando un poder judicial, no todo, porque hay muchos jueces y fiscales comprometidos con la justicia, pero se complica todo cuando interviene el partido judicial», subrayó.