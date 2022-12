Alexis Mac Allister tuvo su merecido homenaje en La Pampa

Alexis Mac Allister volvió hoy a Santa Rosa tras consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022 y recibió el merecido homenaje tras convertirse en una de las figuras del equipo que consiguió «la tercera».

El futbolista de Brighton And Hove aterrizó en Santa Rosa pasadas las 11 en compañía de su familia y atendió a cada hincha en la zona del aeropuerto local: firmó camisetas, se tomó fotos y charló unos minutos con los fanáticos presentes.

Posteriormente, Mac Allister se trasladó en un camión pintado con los colores celeste y blanco bajo la lluvia y tuvo unas breves palabras para los presentes, que fueron miles, en las calles pampeanas.

«Les quiero agradecer a todos por estar acá, conseguimos algo muy importante y fue fruto del trabajo de un grupo unido», dijo Mac Allister, con su tono habitual.

«Esto es hermoso, es un orgullo para todos los argentinos. Sabemos lo que moviliza la Selección pero no me esperaba algo tan grande como lo vivido en estos días. Muchas gracias por el apoyo, por los mensajes y por estar siempre», cerró Mac Allister, al que se lo notó emocionado debajo del paraguas que lo resguardó de la lluvia.

«Alexis campeón pampeano», se leyó en una de las banderas con la que lo esperaron al mediocampista sobre la Avenida Spinetto de Santa Rosa.

«Tiene las tres estrellas. Es una alegría muy grande. Creo que con el correr de los años lo vamos a disfrutar mucho más», concluyó Alexis mientras mostraba a cámara la camiseta albiceleste conmemorativa al reciente título mundial. Los dos anteriores fueron en Argentina 1978 y México 1986.

Alexis (23 años) es el tercero de sus hermanos, Francis (27) y Kevin (25), jugadores de Rosario Central y Argentinos, respectivamente, e hijo de Carlos Mac Allister, ex futbolista de Argentinos Juniors, Boca Juniors, Racing, Ferro y la Selección, y de Silvina Riela. El lugar de nacimiento del actual mediocampista de Brighton And Hove fue Santa Rosa, La Pampa, donde justamente recibió el homenaje a días de ser campeón del mundo.

Seguramente, la alegría del domingo contra Francia puede equivalerse a cuando en noviembre del 2017 compartió campo de juego con sus dos hermanos en Argentinos Juniors aunque el resultado terminó en derrota con San Lorenzo (1-0) como visitante. En la tarde del Nuevo Gasómetro, Alexis y Francis comenzaron como titulares, mientras que Kevin ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo.

El debut oficial de Alexis se dio en la Primera Nacional, con apenas 17 años, contra Central Córdoba de Santiago del Estero y bajo la mirada de Gabriel Heinze como entrenador. Y como su talento se notó repentinamente, el que asomó fue River Plate, que lo tanteó para saber si quería dar el salto, Su respuesta fue negativa.

«No quise porque si bien es una institución muy importante, yo soy de Boca y prefería esperar que me llegara esa chance», admitió el jugador en una entrevista de hace varios años. Su sueño se cumplió cuando en junio del 2019 llegó a préstamo al club de la Ribera, siendo ya el Brighton And Hove el dueño de su pase.

El valor de su transferencia se dio en 8 millones de dólares, según informó en su momento Argentinos Juniors, en una cifra importante para la institución.

«Me enteré de que Boca había mandado un mail diciendo que yo no iba a Inglaterra. Pero que si el Brighton ponía 1.000.000 de dólares, me liberaban. Sentí que no me valoraban, no me sentía importante o no me querían, sólo querían un poco más de plata. Lo hablé con Riquelme. Tuve algunas charlas con él. Mi principal posición fue quedarme. Pero después, en ese lapso entre que digo que me quiero quedar e ir, pasaron cosas que no me gustaron para nada y por eso tomé la decisión de irme», apuntó Mac Allister, responsable de ponerle fin a su estadía en Boca.

Su mala salida del «Xeneize» y su poca continuidad inicial en la Premier League lo llevaron a evaluar una posible salida al Elche de España, aunque prefirió quedarse a pelearla y poco a poco se transformó en un hombre importante en su club, al punto que le valió un lugar firme en la Selección, a la que fue convocado por primera vez cuando seguía en la Argentina. Estuvo tres años sin ser citado por Lionel Scaloni.

La principal característica de Alexis Mac Allister es su polivalencia en el mediocampo, que le permite jugar en tres posiciones, por lo que siempre aprovechó lesiones o altibajos de sus compañeros para ocupar un espacio en el once titular. ¿El resultado? Jugó seis partidos de los siete en Qatar 2022, un gol, y clave en el engranaje.

Su nivel terminó siendo importante y es por eso que es uno de los que tiene chances concretas de tener un salto de calidad en su carrera en el próximo mercado de pases de Europa.