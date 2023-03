Alerta por tormentas y granizo para ocho provincias: las recomendaciones

Aquí el detalle de las provincias afectadas y las recomendaciones ante el alerta.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado por la mañana dos alertas amarillo, una por tormentas para las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes y Misiones; mientras que el otro por vientos afecta a Tierra del Fuego.

Según el reporte diario del organismo, la zona afectada por las tormentas fuertes es toda la provincia de Jujuy, casi la totalidad de Salta (salvo una parte de la zona oeste), toda el territorio de Tucumán, de Formosa y de Chaco.

También afecta casi la totalidad el territorio de Corrientes: mientras que en la provincias de Misiones es para la zona de 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier, sur de Guaraní, Candelaria, Capital, Libertador General San Martín y San Ignacio.

«El área continuará afectada por lluvias y tormentas aisladas, pudiendo ser algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos periodos, además de granizo y/o ráfagas de manera localizada», indicó el SMN.

Y agregó que sobre el este de Salta se esperan valores de lluvia acumulada entre 40 y 90 mm durante el periodo indicado, pudiendo superarse localmente».

«El resto de la región bajo alerta espera precipitaciones entre 20 y 50 mm en líneas generales», concluyó.

Con respecto al alerta por vientos, que es para toda la provincia de Tierra del Fuego, el organismo señaló: «El área de cobertura será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h».

Recomendaciones ante alerta amarilla

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.