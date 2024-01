Alerta por tormentas fuertes y granizo en siete provincias

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía para este lunes avisos por tormentas y granizo en varias zonas del país.

La nueva semana arranca este lunes con mal clima en varias zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó los alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo que rigen en localidades de al menos siete provincias.

Se trata de un alerta amarillo que alcanza este lunes a zonas de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis y Mendoza.

Alerta por tormentas fuertes y granizo

Rige este lunes alerta amarillo por tormentas para norte de Entre Ríos; todo Corrientes menos el norte; norte y centro de Santa Fe; sureste de Santiago del Estero; norte de Córdoba; sur de San Luis y este de Mendoza.

El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

Para las zonas de Mendoza y San Luis, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual; mientras que en las otras, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Recomendaciones:

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.