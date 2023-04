Alerta por tormentas fuertes y granizo en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó advertencias para este miércoles por tormentas, granizo y vientos para varias localidades.

Sigue el mal clima en buena parte del país, y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles un alerta por tormentas fuertes y ocasional caída de granizo para localidades de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de un alerta amarillo que rige para zonas del territorio bonaerense. Además, hay otro aviso por vientos fuertes también para Buenos Aires y la Ciudad, y para Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Alerta por tormentas y granizo en Buenos Aires

De acuerdo con el organismo, el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por ráfagas, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos periodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm.

Rige para:

Este de General Lavalle

La Costa

Pinamar

Sudeste de General Juan Madariaga

Villa Gesell

Costa de General Pueyrredón

Costa de Mar Chiquita

General Alvarado

Costa de Lobería

Costa de Necochea

Costa de San Cayetano

Costa de Tres Arroyos

Alerta amarillo por tormentas: recomendaciones

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta por vientos

El alerta amarillo por vientos fuertes rige este miércoles para casi todo el territorio bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, y además Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El SMN indicó que el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Recomendaciones:

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.