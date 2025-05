Alerta naranja por tormentas fuertes y granizo en el AMBA y otras seis provincias

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó para este martes nuevos avisos por tormentas y granizo para algunas regiones del país.

Sigue el clima inestable en buena parte del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó para este martes sus alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo, que en este caso abarcaban a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, junto con localidades de al menos otras seis provincias.

El aviso de nivel amarillo, que rige este martes 27 de mayo. La advertencia alcanza al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y regiones del interior de Buenos Aires y de las provincias Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa.

Alerta por tormentas y granizo

La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, por momentos localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas que podrían superar los 70 km/h .

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

En tanto, para las regiones con alerta naranja, el aviso indica que e área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas que podrían superar los 90 km/h, caída granizo y fuerte actividad eléctrica.

En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 90 mm, pudiendo ser superados en forma puntual

Alerta por tormentas fuertes: recomendaciones

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones:

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cómo sigue el clima en el AMBA

De acuerdo con el SMN, el martes se presenta con probabilidad de tormentas fuertes en la madrugada y mañana, pasando a lluvias en la tarde y mejorando por la noche con cielo mayormente nublado. Las temperaturas serían de entre 11 y 16 grados.