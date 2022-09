Alerta amarilla por tormentas y granizo para ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas con ocasional caída de granizo para Corrientes y sectores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Misiones, Chaco y Formosa. En tanto se esperan vientos con ráfagas de más de 85 kilómetros por hora para la cordillera de Catamarca, Salta y Jujuy.



Alerta por tormentas fuertes, granizo y viento

El alerta alerta por fuertes tormentas rige para el centro y sur de Misiones, toda la provincia de Corrientes, el norte y centro de Entre Ríos y la mayor parte de Santa Fe.

También se encuentra bajo alerta el noreste de Córdoba, en la localidad de San Justo, y el sur de Santiago del Estero en Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan Felipe Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina y Sarmiento.

En tanto, en Formosa se esperan tormentas para la capital provincial y para las localidades de Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané, y en Chaco para las localidades de Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando, precisó el Servicio Meteorológico Nacional.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, pudiendo ser algunas localmente fuertes, y estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, abundantes precipitaciones en cortos períodos e intensas ráfagas.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, indicó el Servicio Meteorológico Nacional.

Recomendaciones por tormenta

No sacar la basura

Retirar objetos que impidan que el agua escurra

Evitar actividades al aire libre

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse

No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo

Alerta amarilla por vientos

El reporte diario del Servicio Meteorológico Nacional también emitió otra alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h para la cordillera de Catamarca, Salta y Jujuy, donde se esperan ráfagas que pueden superar los 85 km/h.

El organismo recomendó a los habitantes de esas zonas evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse y mantenerse al tanto de la información brindada por las autoridades.