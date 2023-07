Alejo: “La nueva Constitución de Jujuy refleja nuestro pasado y hacia dónde vamos»

El referente de Cambia Jujuy lamentó que el ministro de Seguridad de la Nación permita que en la provincia Gendarmería incumpla con la ley, ya que protege a los que cometen delitos cortando las rutas.

El exconvencional Antonio Alejo (Frente Cambia Jujuy) destacó el trabajo realizado en la reforma parcial de la Constitución provincial, “que no cercena ninguna libertad ni ningún derecho”, y lamentó que el ministro de Seguridad de la Nación esté en Jujuy con Gendarmería incumpliendo la ley.

Indicó que la nueva Constitución de Jujuy “mira al futuro teniendo en cuenta nuestra historia”, que tuvo una “bajísima calidad institucional en la que había un gobernador por año y se había delegado poderes” a organizaciones sociales, lo cual “ha generado un retraso muy importante”.

“En estos ocho años hemos retomado el orgullo de ser jujeños, dejar de ser el patio trasero de Salta, como se decía y que me molestaba mucho. Creo que en estos años se ha revertido la situación, pasamos de ser una provincia casi abandonada a ser el centro de la escena global, con Cauchari, Cannava, la inversión en litio y el turismo”, remarcó Alejo.

“Y se hizo una Constitución que refleja nuestro pasado y sobre todo plantea hacia dónde vamos como provincia, es nuestra hoja de ruta”, señaló, comparando que la reforma constitucional en La Rioja solo se hará por permitir la reelección del actual gobernador Ricardo Quintela, como siempre se hizo en estos casos, y abordar la libertad de expresión con el hecho de que las personas puedan ver canales de televisión de Buenos Aires.

Más adelante señaló que “es vergonzoso que el ministro de Seguridad de la Nación esté en Jujuy haciendo que Gendarmería incumpla la ley. Gendarmería es una gran fuerza del país, creo que ha demostrado, sobre todo en los últimos años, el importante rol que cumple en seguridad de fronteras y también en seguridad ciudadana en lugares muy difíciles como Rosario y el Gran Buenos Aires. Uno se siente orgulloso de tener una fuerza que ha demostrado en Argentina ser garante de la seguridad.

Pero en Jujuy la estamos humillando, cuando veo a los gendarmes proteger a quienes cometen delitos por orden del ministro, que vino como interventor del PJ y va a dialogar con gente que corta las rutas”, señaló Alejo, diciendo también que Aníbal Fernández integra un “desgobierno” que permite que el dólar esté a 550 pesos, haya un 40% de pobreza y que dijo que en Argentina hay menos pobres que en Alemania y Australia y que la inseguridad es una sensación. “Si hay algo que este ministro dice son mentiras de gran porte que no las puede creer absolutamente nadie”, subrayó.

“El vino acá diciendo que va a dialogar con las comunidades aborígenes. Me parece perfecto, porque nunca lo hicieron antes” apuntó aludiendo al kirchnerismo y al Gobierno nacional. “Somos la única Provincia que entrega tierras comunitarias, somos la única Provincia que tiene una institucionalidad, a nivel ministerial, de la cuestión indígena. Somos una provincia que tiene una gran cantidad de funcionarios de origen indígena, como yo me reconozco. Entonces no podemos retroceder tanto en el tiempo para volver a ser la anomia que propone este ministro, este gobierno nacional”, manifestó el exconvencional.

Agregó que “el problema del actual Gobierno nacional es justamente su falta de políticas, en el que no pueden ponerse de acuerdo el presidente y la vice, la vice y el ministro, instituciones rotas adentro, que ha llevado a que el país hoy tenga una devaluación del peso del 1.200 por ciento”.

Consideró que para que la gente conozca lo que establece la nueva Constitución jujeña “hay que militar, dialogar, aplicar la ley, que en Argentina parece ciencia ficción. Se habla que un derecho a protesta pasó a ser un derecho a la violencia, a incendiar, a acampar, a pasar sobre el derecho de los demás, y no es así. En Argentina se dejó de aplicar la ley hace tiempo. Y uno ve Francia, con hechos que empezaron el 26 de junio de este año, a raíz del asesinato de un niño por la acción policial, y hay 700 personas presas, con condenas efectivas, por los desbordes. Y todas las personas procesadas superan las 1.200”, ejemplificó. “Entonces aplicar la ley creo que es la salida, la ley está hecha para que se la respete, y como se dice, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, señaló Alejo para concluir.