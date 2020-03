Alberto Fernández: “Va a haber otro mundo a partir de ahora”

El Presidente adelantó que el DNU para congelar alquileres saldrá en las próximas horas y evitó confirmar si se extenderá la cuarentena.

El presidente Alberto Fernández pronosticó este jueves por la noche que una vez que concluya el brote pandémico del coronavirus “va a haber otro mundo” e intuyó que podría cobrar mayor relevancia el teletrabajo.

“Va a haber otro mundo a partir de ahora. Tendremos que ir amoldándonos a partir de ahora”, avisó. Y continuó en su análisis: “Tendremos que preguntarnos si después de esta pandemia esto del teletrabajo no se difunde más con todas las ventajas que eso supone”.

En una entrevista con la TV Pública, indicó que saldría favorecido el trabajador al ahorrarse el costo del traslado y también permitiría que los medios de transporte no viajaran abarrotados, con el consiguiente beneficio para el medio ambiente.

“Habrá que pensar si funciona la tele educación. Capaz sirva para pensar si puede ser una forma de educar a distancia a niveles primarios y secundarios ya que a nivel terciario ya se hace”, agregó.

Por otro lado, el Presidente adelantó que el DNU para congelar los precios de los alquileres y las cuotas de los créditos hipotecarios estará saliendo “entre hoy y mañana” . En tanto, consultado sobre si se prorrogará la cuarentena, evitó hablar al respecto pero aclaró que “la cuarentena nos paraliza la economía, pero necesitamos preservar la salud de la gente”.

“No quieran saber lo que me duele saber que ha habido otra muerte. Lo más importante es preservar la salud de la gente. Eso tenemos que hacer y para eso nos estamos preparando”, señaló Alberto Fernández.

Sobre el ciclo lectivo, dijo que “el inicio de las clases puede esperar” y que es algo que no “urge” por estos días, al deslizar que los alumnos no volverían a las escuelas a principios de abril.

“Después ya veremos cómo compensar esos días”, afirmó Fernández, y anticipó que van a “ver cómo evoluciona en estos días” el contagio del coronavirus para definir si se extiende el aislamiento social obligatorio más allá del 31 de marzo.

“El inicio de las clases puede esperar. Si hay algo que no me urge es el inicio de clases, eso puede esperar. Después ya veremos cómo compensar esos días. No tiene mucho sentido sufrir a un chiquito o a un adolescente a un colectivo para que termine infectado”, enfatizó Fernández.

Y manifestó: “Nadie sufrió por recibirse un año antes o un año después, tampoco van a sufrir por terminar el colegio un mes antes o un mes después”.