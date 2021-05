Alberto Fernández: “Las restricciones son muy necesarias”

De cara a que venza el decreto presidencial y al debate en el Congeso, aseguró que donde las medidas se cumplieron la caída de casos fue “más significativa”.

En pocos días vence el DNU que estableció las restricciones vigentes en todo el país.

A pocos días de que deje de estar en vigencia el decreto presidencial que estableció medidas en medio de la segunda ola de coronavirus, el presidente Alberto Fernández enfatizó este domingo que las restricciones “son muy necesarias”. “En los lugares donde se cumplieron, la caída de casos fue más significativa”, aseveró. Puso como ejemplo el Gran Buenos Aires, mientras que contrastó la situación sanitaria de esa zona con la del distrito porteño, en donde remarcó que las clases presenciales continuaron y “los controles fueron más relajados”.

Durante una entrevista televisiva, advirtió que si el Congreso no sanciona la ley de emergencia COVID-19 la “única alternativa” será que un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) “vuelva a poner en vigencia las restricciones” para mitigar los contagios de coronavirus.

Sostuvo que, en las últimas semanas, se observó “una suerte de amesetamiento” de los casos, pero aseguró: ”Necesitamos bajarlos más”. Al respecto, destacó: “En muchos lugares que renegaron de los cierres tienen un crecimiento de casos singular”. “Quisiera que cada argentino entienda que no es que yo estoy empeñado con que los chicos no vayan a clases, es más, estoy muy dolorido”, aclaró en la misma línea.

“Es mucho más efectivo dar las clases de modo presencial que por Zoom, todo eso lo entiendo” dijo y señaló que lo que desea que la sociedad comprenda es que, en este contexto, “las clases presenciales son un riesgo creciente”. “Esa es la experiencia vivida en todo el mundo y el resto es una discusión política”, concluyó.

Por otro lado, cosultado al respecto, Fernández aseguró que su espacio político ya está enfocándose en el armado de las listas para la campaña electoral, aunque aseguró: “En lo que más pensamos es en la pandemia”. “Nos preocupa llegar a las elecciones sin riesgo para que la gente vote”, sostuvo.

El balance sobre la gira europea

El mandatario hizo un balance “claramente positivo” de su gira por Europa, donde visitó distintos países para conseguir apoyo en la renegociación de la deuda y anticipó que la búsqueda de mayores plazos de pago llevará “más tiempo” de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

”Es un balance claramente positivo porque aquello que nos propusimos lo hemos logrado, que era pedirle a Europa que prestara particular atención a lo que estaba pasando en la negociación de Argentina con el FMI, la necesidad de que nos acompañe en aquellos que nos preocupa: tratar de buscar más tiempo en los plazos de pagos; eso va a demandar más tiempo pero insistimos en plantear y corregir”, expresó durante una entrevista .

Dijo que, además, que hubo “tres encuentros que fueron muy productivos”. El primero, dijo, fue la cita con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, a quien le planteó que el país debe “asumir el tema de la deuda con un compromiso” de forma tal que la Argentina no “pague” más esfuerzos porque “ya pagó demasiado con el desorden del Gobierno anterior y este tiempo de pandemia”.

Sobre el encuentro que mantuvo el viernes último con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, destacó que fue la “primera vez” que pudo hablar “cara a cara con un representante” del Gobierno de Joe Biden. ”No tenemos muchas diferencias porque nuestra decisión en ayudar a sostener el proceso de cambio climático para revertir los efectos nocivos que vemos es absolutamente igual a la de ellos”, describió.

En tercer lugar, ponderó su reunión con el papa Francisco en el Vaticano al celebrar que el Sumo Pontífice “siempre escucha las posiciones” del Gobierno argentino. ”Con la amabilidad que siempre tiene para conmigo, agradecido porque me ayuda a pensar y reflexionar de otro modo con una mirada sumamente moral y que en los tiempos que vivimos, la economía debe revisar ese contenido moral que ha perdido con el correr de los años”, evaluó.

Sobre el acuerdo con el FMI, aseguró que el objetivo es “ponerse de acuerdo” lo antes posible y expresó: “Muchos hacen la especulación sobre si es antes o después de las elecciones, pero no es eso”. ”Acordar es necesario. El problema es cómo. Lo que no puedo es, por acordar con el Fondo, desatender algunos aspectos; quisiera que esto fuera tenido en cuenta, no solo por la Argentina, sino porque lo que ha ocurrido con el mundo nos obliga a repensar cómo tiene que ser la economía en el futuro”, concluyó.