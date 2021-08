Alberto Fernández: «La cena en Olivos no se debió haber hecho y el único responsable soy yo»

Durante el acto en La Matanza, el Presidente se refirió a las fotos en Olivos.

El presidente Alberto Fernández encabezó este lunes la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación en La Matanza, en donde destacó la gestión del kirchnerismo en la fundación de universidades y también pidió disculpas por las fotos que trascendieron de una reunión en la Quinta de Olivos durante el aislamiento.

«En los años de Néstor empezamos a pensar diferente y empezamos a fundar un montón de universidades. Tuvimos que llegar nosotros para que este centro se habilite, porque en 2016 ya estaba listo y no se habilitaba por una decisión política», recordó el mandatario, haciendo un paralelismo entre la gestión de Kirchner y Cristina, y la reciente del macrismo.

Fernández también señaló que cuando llegó al Gobierno, «el 70% de la obra pública estaba paralizada, habían inventado un sistema que llamaban Programas Públicos Privados, que desmantelamos», y completó: «Había una gobernadora que se jactaba de no abrir hospitales, los dejó abandonados. Esos son los modelos de país que discutimos».

Por su parte, el Presidente también hizo hincapié en la polémica reunión por el cumpleaños de Fabiola Yáñez, que trascendieron recientemente. «Me pasé el fin de semana leyendo la hipocresía de los que me criticaban. Por un desliz, un descuido se organizó una comida que no debía organizarse. No anduve con vueltas y en menos de 24 horas dije que lamentaba lo que había sucedido, que no tendría que haber pasado. Y me disculpé ante el pueblo. Algunos dijeron que le eché la culpa a mi compañera, pero no, me hago cargo. Fui yo, y doy la cara», sentenció Alberto Fernández.

«El único responsable soy yo, y me hago cargo y me pongo al frente de esto. Y si alguno piensa que me van a hacer caer por un error que cometí, sepan que lo único que logran es que aumente mis compromisos con ustedes», insistió el mandatario, y concluyó: «Debí disculparme por una cena que no debió haberse hecho y el único responsable soy yo. Me vuelvo un hombre común y a veces no me doy cuenta que soy el Presidente y tengo que dar el ejemplo. Pero yo no me encuentro con empresarios a los que les doy negocios con el Estado».