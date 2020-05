Alberto Fernández hizo mención al regreso de las clases presenciales

El presidente Alberto Fernández dijo que evalúa con los gobernadores la posibilidad de reanudar las clases presenciales en los distritos donde no hay circulación del coronavirus desde hace varios días, aunque admitió que “el tema es muy complejo”.



“Con eso no vamos a apurarnos, tenemos otra prioridad. Que un chico se reciba antes o después no le cambia la vida a nadie. Vayamos despacio”, dijo el mandatario en Olivos.

El Gobierno suspendió las clases presenciales el 16 de marzo ante el avance del nuevo coronavirus en el país.

Según informaron desde el Ministerio de Educación, el primer bimestre escolar no tendrá calificaciones individuales , ya que es dispar el acceso a herramientas virtuales para atender el aprendizaje desde los hogares, y el eventual retorno a las aulas que podría darse a partir de agosto se haría de manera escalonada y con un “sistema dual” por la necesidad de contar con menos alumnos en los mismos espacios.

El titular de la cartera, Nicolás Trotta indicó recientemente que hasta que no se encuentre una vacuna contra el coronavirus, se analiza como escenario que el regreso a clases sea “escalonado” y dio por hecho que, en lo inmediato, “no van a poder volver todos los estudiantes”.

En esa línea, el ministro remarcó que “no hay una proyección de vuelta a las escuelas en el corto plazo” porque se acerca el invierno y preocupa el uso de transporte público y toda la movilización que genera la asistencia a los establecimientos escolares.

En este punto, reafirmó que “un escenario posible es que (las clases) comiencen a volver de manera escalonada luego de las vacaciones de invierno”.

En cuanto a la situación de los colegios privados, el ministro dijo que hay un nivel de demora en el pago de cuotas muy marcado pero que se está cumpliendo con “la postergación en el pago de las cuotas para aquellas familias cuyos ingresos se vieron afectados por la pandemia”.

Sobre la suspensión de las calificaciones numéricas dispuestas en algunos distritos, como la ciudad de Buenos Aires, Trotta insistió con que, en el actual contexto, el acento debe estar puesto en “evaluar los procesos” de aprendizaje.

“Más que calificar tenemos que evaluar los procesos y varias provincias están trabajando en eso”, puntualizó para luego enfatizar: “Si pusiéramos hoy una nota, estaríamos evaluando la situación socioeconómica y no el aprendizaje”.